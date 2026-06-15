Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức livestream bán vé cào trúng thưởng

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La xét hỏi 2 đối tượng Hoàng Văn Duẩn và Hoàng Văn Duy (bên phải). Ảnh: TTXVN phát

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Hoàng Văn Duẩn và Hoàng Văn Duy (cùng trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai) là hai đối tượng cầm đầu đường dây. Từ tháng 4/2026, các đối tượng thuê căn hộ tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội) làm địa điểm tổ chức hoạt động phạm tội.



Thông qua mạng xã hội, các đối tượng tìm mua, thuê fanpage, tài khoản ngân hàng “rác”, ứng dụng ngân hàng giả và số lượng lớn vé cào trúng thưởng. Sau đó, các đối tượng tổ chức livestream bán vé theo 3 gói trị giá 999.000 đồng, 1.999.000 đồng và 3.999.000 đồng. Để tạo lòng tin, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ảo tương tác, bình luận; đồng thời dàn dựng cảnh khách hàng trúng thưởng hàng tỷ đồng và nhận tiền ngay trên sóng livestream. Với thủ đoạn tinh vi này, nhiều người đã tin tưởng chuyển tiền mua vé với hy vọng nhận được các giải thưởng có giá trị lớn. Tuy nhiên, sau khi người dân tham gia, các đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền với nhiều lý do khác nhau như nộp phí sàn, thuế thu nhập cá nhân, xác minh giao dịch hoặc khắc phục lỗi chuyển khoản nhằm chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Hoàng Văn Duẩn và Hoàng Văn Duy (cùng trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai) là hai đối tượng cầm đầu đường dây. Từ tháng 4/2026, các đối tượng thuê căn hộ tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội) làm địa điểm tổ chức hoạt động phạm tội.Thông qua mạng xã hội, các đối tượng tìm mua, thuê fanpage, tài khoản ngân hàng “rác”, ứng dụng ngân hàng giả và số lượng lớn vé cào trúng thưởng. Sau đó, các đối tượng tổ chức livestream bán vé theo 3 gói trị giá 999.000 đồng, 1.999.000 đồng và 3.999.000 đồng. Để tạo lòng tin, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ảo tương tác, bình luận; đồng thời dàn dựng cảnh khách hàng trúng thưởng hàng tỷ đồng và nhận tiền ngay trên sóng livestream. Với thủ đoạn tinh vi này, nhiều người đã tin tưởng chuyển tiền mua vé với hy vọng nhận được các giải thưởng có giá trị lớn. Tuy nhiên, sau khi người dân tham gia, các đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền với nhiều lý do khác nhau như nộp phí sàn, thuế thu nhập cá nhân, xác minh giao dịch hoặc khắc phục lỗi chuyển khoản nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tang vật các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: TTXVN phát



Theo kết quả xác minh ban đầu, chỉ trong khoảng 2 tháng hoạt động, đường dây này đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của hàng nghìn người trên phạm vi cả nước. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 22.600 vé cào cùng nhiều thiết bị điện tử, tài liệu và tang vật có liên quan.



Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức trúng thưởng trực tuyến, không chuyển tiền cho các tài khoản lạ và cần kiểm chứng kỹ thông tin trước khi tham gia các chương trình trúng thưởng trên mạng xã hội./.