Triển lãm “Sắc màu hữu nghị” kết nối Việt Nam - Hàn Quốc

Phát biểu khai mạc, họa sĩ Phan Thị Thanh Mai, Giám đốc Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội nhấn mạnh, nghệ thuật là ngôn ngữ chung của nhân loại, vượt qua mọi ranh giới quốc gia, văn hóa và ngôn ngữ. Thông qua hội họa, con người có thể chia sẻ cảm xúc, khát vọng, tư duy sáng tạo cùng những giá trị nhân văn tốt đẹp. Triển lãm “Sắc màu hữu nghị” là minh chứng sinh động cho tinh thần giao lưu, hợp tác quốc tế bền vững giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Phương Thanh-TTXVN Sự hiện diện song hành của họa sĩ hai nước đã tạo nên một không gian nghệ thuật đa chiều. Trong đó, những đặc sắc về ngôn ngữ tạo hình đan xen với sự tương đồng về cảm xúc, tư duy thẩm mỹ và tinh thần sáng tạo, mang lại cho công chúng trải nghiệm thị giác phong phú, mới mẻ.

Tham gia triển lãm, các họa sĩ Việt Nam mang đến khoảng 50 tác phẩm phản ánh diện mạo phong phú của mỹ thuật đương đại, thể hiện trên nhiều chất liệu như sơn mài, lụa, acrylic, sơn dầu… Tiêu biểu như: "Thiên thanh", "Miền sơn cước", "Mùa thu trắng", "Cuối ngày", "Trăng xưa", "Mùa hoa cải", "Cô gái Thái", "Xuân trên bản","Hoa đá"... khắc họa sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước và con người Việt Nam, đồng thời thể hiện sự tìm tòi, đổi mới trong tư duy sáng tác.

Các họa sĩ Hàn Quốc gồm: Park Yeon Hee, Lee Hyang Jae, Jeong Huyn Ja, Yoo Young Kwae… giới thiệu gần 20 bức họa sử dụng đa dạng chất liệu như màu nước, bột màu, acrylic và chất liệu tổng hợp. Mỗi tác phẩm mang dấu ấn cá nhân rõ nét nhưng vẫn hài hòa trong tổng thể chung của triển lãm. Các tác phẩm như “Tân hôn”, “Chiến thắng”, “Gia đình đi chơi 1-3", “Kiến thức và sự sống”, “Câu chuyện về năm ngọn núi”, "Mùa xuân", "Con người trong vũ trụ"... thể hiện tư duy tạo hình hiện đại với bố cục chặt chẽ, sắc độ màu sắc tinh tế, kế thừa tinh thần hội họa phương Đông, đề cao sự hài hòa giữa con người và tự nhiên..

Chủ tịch Hiệp hội Trao đổi nghệ thuật quốc tế Hàn Quốc Kim Jung Taek cho biết, ông đã có hơn 30 năm gắn bó, giao lưu và hợp tác với mỹ thuật Việt Nam thông qua các hoạt động trao đổi chuyên môn, kết nối với các họa sĩ thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam. Việc trưng bày tác phẩm cùng các họa sĩ Việt Nam lần này không chỉ là cơ hội để tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm sáng tác mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác mỹ thuật song phương.

Là hoạt động thường niên của Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội, triển lãm tiếp tục khẳng định vai trò kết nối giữa nghệ sĩ trong nước với bạn bè quốc tế. Thời gian qua, Trung tâm duy trì nhiều chương trình giao lưu với nghệ sĩ đến từ Pháp, Hàn Quốc, Phần Lan, Canada… góp phần thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh hội nhập văn hóa ngày càng sâu rộng./.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 18/1/2026./.