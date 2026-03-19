Triển lãm ảnh “Việt Nam – Đất nước - Con người” tại Pháp

Triển lãm ảnh “Việt Nam – Đất nước - Con người” thu hút đông đảo sinh viên, giảng viên và người dân địa phương. Ảnh: TTXVN phát

Sự kiện do Hội Văn hóa Pháp – Việt phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Tiếng Pháp của Đại học Perpignan tổ chức trong khuôn khổ chương trình “Gặp gỡ các cộng đồng Pháp ngữ”, nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và Ngày Quốc tế Pháp ngữ (20/3).



Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Thật Peel, Chủ tịch Hội Văn hóa Pháp – Việt, nhấn mạnh triển lãm không chỉ là dịp để công chúng Pháp khám phá Việt Nam qua nghệ thuật nhiếp ảnh mà còn góp phần tăng cường sự gắn bó trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục và hợp tác địa phương trong thời gian tới.



Diễn ra đến hết ngày 10/4, triển lãm giới thiệu 45 tác phẩm của phóng viên ảnh Lê Văn Minh, Trưởng đại diện Báo ảnh Việt Nam thuộc Thông tấn xã Việt Nam tại khu vực phía Nam. Thông qua những khuôn hình chân thực, giàu cảm xúc và đậm tính nhân văn, các tác phẩm khắc họa sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, đời sống xã hội cũng như diện mạo của Việt Nam trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế.



Mỗi bức ảnh là một câu chuyện được kể bằng ánh sáng và cảm xúc, phản ánh sự đa dạng và sức sống của đời sống đương đại. Từ hình ảnh những nữ ngoại giao, nghệ sĩ, nữ cảnh sát, sư cô đến những người nông dân trên cánh đồng lúa, ngư dân trên biển, diêm dân trên ruộng muối hay công nhân trong nhà máy…, tất cả tạo nên một bức tranh toàn diện, gần gũi và sâu sắc về con người Việt Nam.



Song hành với những lát cắt đời sống là hình ảnh các công trình năng lượng tái tạo, không gian đô thị hiện đại cùng các di sản văn hóa và tâm linh, qua đó cho thấy một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ nhưng vẫn gìn giữ được chiều sâu truyền thống và bản sắc dân tộc.



Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Nguyễn Thị Thật Peel cho biết Hội Văn hóa Pháp – Việt đang triển khai nhiều chương trình hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là kế hoạch tăng cường kết nối với tỉnh Lâm Đồng. Dự kiến ngày 3/5 tới, một đoàn công tác của Phòng Thủ công và Nghề truyền thống vùng Pyrénées-Orientales sẽ sang thành phố Đà Lạt làm việc và khảo sát trong một tuần, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. Năm 2026 được xác định là thời điểm khởi đầu cho các hoạt động trao đổi giữa hai bên.



Bên cạnh đó, Hội Văn hóa Pháp – Việt cũng đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực như chương trình bảo trợ trẻ em Việt Nam, cấp thẻ y tế, hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp, phát triển tiếng Pháp, tổ chức các lễ hội truyền thống cũng như thúc đẩy các dự án hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, du lịch và văn hóa. Với phương châm “hoạt động văn hóa tại Pháp, đoàn kết vì Việt Nam”, Hội tiếp tục đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa hai quốc gia.



Nhà báo Lê Văn Minh, tác giả của các tác phẩm trưng bày tại triển lãm, là một trong những gương mặt tiêu biểu của Báo ảnh Việt Nam. Bắt đầu sự nghiệp từ năm 2006, sau gần 20 năm gắn bó với nghề, ông đã khẳng định dấu ấn qua nhiều bộ ảnh có giá trị cả về nghệ thuật và báo chí. Được đào tạo bài bản tại Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, ông theo đuổi phong cách nhiếp ảnh chân thực, giàu tính nhân văn và cảm xúc, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh một Việt Nam bình dị nhưng tràn đầy sức sống đến với bạn bè quốc tế.



Trong suốt hành trình sáng tác, ông đã đi khắp mọi miền đất nước, ghi lại những khoảnh khắc đời thường cũng như những chuyển biến của xã hội Việt Nam. Những đóng góp bền bỉ của ông đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng chuyên môn uy tín, trong đó có Giải Nhì cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Vàng”, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại và Giải Nhất cuộc thi ảnh của Thông tấn xã Việt Nam./.