Triển khai lấy mẫu ADN gần 6.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính

Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ trên cả nước. Đồng thời, thể hiện sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Trị đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu và lực lượng tham gia dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị). Ảnh: TTXVN phát

Dự và chỉ đạo hoạt động có Đại tá Trương Viết Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Trước khi triển khai nhiệm vụ, các đại biểu và lực lượng tham gia đã tổ chức dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Trong không gian trang nghiêm của Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, hoạt động lấy mẫu ADN được tiến hành với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, phương tiện và quy trình chuyên môn.

Theo kế hoạch, lực lượng chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu đối với 5.929 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang. Cùng với đó, toàn bộ hồ sơ, dữ liệu liên quan đến các phần mộ được số hóa, cập nhật vào hệ thống quản lý theo đúng quy định, đảm bảo thuận lợi cho công tác lưu trữ, tra cứu, đối chiếu và giám định ADN trong thời gian tới.

Các mẫu phẩm sau khi được thu thập sẽ được bảo quản, niêm phong và bàn giao theo đúng quy trình kỹ thuật để phục vụ công tác phân tích, giám định tại các cơ quan chuyên môn. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, nhất là trong bối cảnh nhiều phần mộ đã trải qua thời gian dài và nguồn thông tin đối chứng ngày càng hạn chế.

Để bảo đảm độ chính xác cao nhất, quá trình lấy mẫu được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định chuyên môn. Các tổ công tác phối hợp chặt chẽ trong từng công đoạn, từ xác định vị trí phần mộ, thu thập mẫu, ghi nhận thông tin, số hóa dữ liệu đến bảo quản và bàn giao mẫu phẩm. Ban Chỉ đạo tỉnh cũng yêu cầu các lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ với sự tỉ mỉ, thận trọng và chính xác tuyệt đối, đồng thời bảo đảm tính khoa học, khách quan, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn hoặc nhiễm chéo giữa các mẫu.

Quảng Trị hiện là địa phương có nhiều nghĩa trang liệt sĩ quốc gia và cấp tỉnh, nơi an táng các hài cốt liệt sĩ được quy tập từ các chiến trường. Hiện vẫn còn nhiều phần mộ chưa xác định được danh tính hoặc thông tin chưa đầy đủ. Việc lấy mẫu ADN và số hóa dữ liệu lần này sẽ tạo cơ sở quan trọng phục vụ công tác đối chiếu, giám định trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ./.