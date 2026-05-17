Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Vũ Tiến Phụng cho rằng, việc triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 theo Quyết định 2415/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa rất quan trọng. Đề án đã xác định rõ định hướng: lấy phụ nữ làm trung tâm, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, lấy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm phương thức chủ đạo. Đây là những định hướng hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển của Hải Phòng trong giai đoạn tới.

Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Vũ Tiến Phụng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Mạnh Minh – TTXVN

Ghi nhận và biểu dương sự chủ động, sáng tạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trong việc đổi mới hình thức triển khai Đề án, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đề nghị các cấp, các ngành tập trung hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp theo hướng thực chất, trọng tâm, phù hợp từng nhóm đối tượng. Thành phố Hải Phòng cam kết đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để triển khai Đề án thực chất, trọng tâm, hiệu quả, tạo điều kiện tốt nhất cho phụ nữ thành phố khởi nghiệp.

Theo Đề án, Hải Phòng phấn đấu giai đoạn 2026–2035, có trên 90% hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp và phát triển kinh tế; 100% cán bộ Hội chuyên trách được nâng cao năng lực để thực hiện tốt vai trò đồng hành, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Cùng với đó, hỗ trợ pháp lý cho 45.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ; nâng cao kiến thức, kỹ năng kinh doanh cho 5.500 phụ nữ; hỗ trợ 11.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và các quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo; hướng dẫn 2.250 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; hỗ trợ chuyên sâu cho 55 mô hình khởi nghiệp tiêu biểu để tạo thành các điển hình có khả năng lan tỏa, nhân rộng trong cộng đồng...

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố xác định tập trung các giải pháp: Đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, khát vọng làm giàu chính đáng của phụ nữ; Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tăng cường kết nối giữa chính quyền, tổ chức Hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia; Xây dựng mạng lưới cố vấn, đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp; Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp toàn diện, từ đào tạo, tư vấn, hoàn thiện ý tưởng đến tiếp cận vốn, thị trường, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ và phát triển kinh doanh bền vững...

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng đã trưng bày, giới thiệu 40 gian hàng tiêu biểu với không gian thêu thủ công truyền thống; không gian trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu và không gian ẩm thực. Các gian hàng đa dạng sản phẩm từ nông sản sạch, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của từng địa phương đến các sản phẩm truyền thống mang đậm giá trị văn hóa, cùng các món ẩm thực tiêu biểu gắn với thương hiệu của Hải Phòng. Qua đó, góp phần quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm tiêu biểu của hợp tác xã và doanh nghiệp nữ trên địa bàn thành phố./.