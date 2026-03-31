Trí tuệ nhân tạo mở hướng nâng cao thành tích thể thao

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý, huấn luyện viên và cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực thể dục thể thao trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn, cũng như các mô hình ứng dụng khoa học - công nghệ trong hoạt động thể thao.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiền Thanh, Giám đốc Trung tâm Thể thao, Trưởng ngành Kinh tế Thể thao Trường Đại học Hoa Sen phát biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, thể thao hiện đại không chỉ là câu chuyện về sức mạnh, tốc độ hay kỹ thuật, mà đã trở thành sự kết hợp chặt chẽ giữa khoa học, công nghệ và tư duy chiến lược. Việc phát triển thể thao cần được tiếp cận theo hướng dài hạn, dựa trên dữ liệu, dự báo xu hướng và tối ưu nguồn lực.



Theo ông Nguyễn Nam Nhân, công nghệ hiện nay đã cho phép theo dõi chi tiết các chỉ số sinh lý, phân tích vận động, đánh giá hiệu suất và dự báo nguy cơ chấn thương, qua đó góp phần đổi mới công tác huấn luyện. Bên cạnh đó, công tác quản trị thể thao cần được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ trong điều hành, từ quản lý nhân sự, tài chính đến tổ chức thi đấu và truyền thông. “Mục tiêu cuối cùng là phát triển thể thao thành tích cao một cách bền vững, dựa trên hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện gồm dinh dưỡng, y học thể thao, tâm lý học và phục hồi chức năng”, ông Nguyễn Nam Nhân nhấn mạnh.



Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi các nội dung như tư duy chiến lược và quản trị thể thao trong kỷ nguyên số; ứng dụng công nghệ trong huấn luyện và phân tích thành tích; y học thể thao và công nghệ phục hồi; thiết bị công nghệ và hệ sinh thái thể thao hiện đại. Đây là những nội dung quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên và phát triển các môn thể thao trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh.



Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Dương Quý Sỹ, Chủ tịch Hội Y học giấc ngủ Việt Nam cho biết, giấc ngủ giữ vai trò ngày càng quan trọng trong thể thao thành tích cao. Đây là yếu tố then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến thể lực, tâm lý và khả năng thi đấu của vận động viên, thậm chí có thể quyết định thành tích chỉ trong vòng 24 giờ. Trong bối cảnh thể thao hiện đại, việc nâng cao thành tích không chỉ dựa vào huấn luyện kỹ thuật mà cần tiếp cận tổng thể dựa trên nền tảng khoa học, trong đó giấc ngủ, dinh dưỡng và tâm lý là những trụ cột quan trọng. Đặc biệt, tình trạng thiếu ngủ trước thi đấu có thể làm suy giảm hiệu suất và gây mất ổn định tâm lý cho vận động viên.



Giáo sư Dương Quý Sỹ nhấn mạnh, việc tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong theo dõi, phân tích giấc ngủ là xu hướng tất yếu, góp phần cá nhân hóa quá trình huấn luyện và phục hồi; đồng thời khẳng định cần xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện cho vận động viên, trong đó giấc ngủ giữ vai trò thiết yếu để nâng cao thành tích một cách bền vững.



Liên quan đến Chiến lược phát triển Thể thao thành tích cao Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên công nghệ, các đại biểu cho rằng, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng hệ sinh thái thể thao hiện đại và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ là những yếu tố then chốt, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế./.