Trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản phương thức giáo dục và nghiên cứu khoa học

Ngày 15/1, Trường Đại học Khánh Hòa phối hợp với Trường Đại học Sư phạm quốc gia Daegu, Hàn Quốc tổ chức tại hội thảo khoa học quốc tế “Ứng dụng AI trong đào tạo và nghiên cứu khoa học”, với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và Hàn Quốc.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Hội thảo nhằm triển khai hiệu quả các Nghị quyết số 57- NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Đây cũng là dịp triển khai hiệu quả biên bản ghi nhớ hợp tác, kết nối hiệu quả giữa Trường Đại học Khánh Hòa với các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở nghiên cứu trong nước và trên thế giới trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo gắn với hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên nêu rõ, Khánh Hòa xác định chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao là “chìa khóa” để đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030; trung tâm dữ liệu của quốc gia và khu vực. Các nhà khoa học cùng trao đổi, tìm ra giải pháp hữu hiệu để ứng dụng AI trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, giúp tỉnh có cơ sở để tiếp tục triển khai ứng dụng AI trong đào tạo và nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả cao nhất. Trường Đại học Khánh Hòa phối hợp với Trường Đại học Sự phạm Quốc gia Daegu nghiên cứu xây dựng Đề án triển khai đào tạo, bồi dưỡng nhân lực AI cho ngành giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực khác của tỉnh.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại hội thảo Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Các tham luận chủ yếu tập trung vào lĩnh vực AI. Trong môi trường giáo dục đại học AI đang “cách mạng hóa” cách học, dạy và quản lý, giúp tối ưu hóa mọi khía cạnh của quá trình đào tạo. Trong nghiên cứu khoa học và xuất bản quốc tế, AI đang làm thay đổi cách thức nghiên cứu khoa học, từ quá trình hình thành ý tưởng, thiết kế nghiên cứu, phân tích dữ liệu đến công bố kết quả.

Ông Bae Sang-Sik, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Daegu nêu rõ: Trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản phương thức giáo dục và nghiên cứu khoa học. Là trường đại học quốc gia hàng đầu trong đào tạo giáo viên và nghiên cứu giáo dục, Trường Đại học Giáo dục Daegu luôn coi đổi mới giáo dục thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Bae Sang-Sik, Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục Daegu phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Ở Hàn Quốc, học sinh sử dụng máy tính để tiếp cận với AI. Thông qua các hệ thống AI, các trường học nắm bắt được tình hình học tập, sức học của học sinh để có chương trình giáo dục phù hợp. Các môn học không chỉ đơn thuần kiến thức mà là các trò chơi, giúp kích thích trí tuệ, giúp học sinh vừa học vừa chơi. Để kiểm tra chất lượng giáo dục, giáo viên thường đặt câu hỏi cho học sinh và các em có thể sử dụng sự trợ giúp của AI và trình bày theo cách của cá nhân.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tham luận nêu rõ, ở Việt Nam, trí tuệ nhân tạo đang có cơ hội và thách thức đan xen. Việt Nam cũng đang gặp khó khăn trong việc phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng chưa tương xứng, thị trường dành cho AI chưa phát triển... Ông đề xuất xây dựng thể chế, chính sách phát triển AI; đưa AI vào trường học, đổi mới phương thức giáo dục, để học sinh tiếp cận và sử dụng có hiệu quả AI. Ngoài ra, để phát triển lâu bền, các bên liên quan cần tập trung đầu tư để phát triển lực lượng nhà giáo và chuyên gia khoa học công nghệ. Mỗi nhà giáo phải là người tiên phong sử dụng AI, có đủ kỹ năng sử dụng, hướng dẫn tốt cho học sinh, sinh viên, đảm bảo tính liêm chính trong khoa học.

Ban tổ chức Hội thảo còn nhận được 53 báo cáo khoa học của hơn 100 nhà khoa học đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng của Việt Nam và Hàn Quốc./.