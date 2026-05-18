Trí thức trẻ góp phần thúc đẩy phát triển hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Thái Lan

Đại sứ Phạm Việt Hùng (giữa) phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: Đỗ Sinh – PV TTXVN tại Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, tại cuộc tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Thị Phước Lai, Trưởng Khoa chính sách công và phát triển bền vững tại Học viện Công nghệ châu Á (AIT) cho rằng trí thức trẻ ngày nay gắn liền với khả năng kết nối khoa học công nghệ với con người và phát triển bền vững, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Trong bối cảnh Việt Nam đang trải qua quá trình biến đổi xã hội sâu sắc cũng như đối mặt với nhiều thách thức liên quan biến đổi khí hậu như ô nhiễm môi trường, nước biển dâng…, trí thức trẻ Việt Nam tại Thái Lan có thể đóng góp vào nhiều lĩnh vực như tham gia các sáng kiến công nghệ giúp phát triển cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững; kết nối giữa các trường đại học Việt Nam và Thái Lan về hợp tác đào tạo và nghiên cứu, đặc biệt là cho các trường ở vùng sâu vùng xa, xây dựng mô hình cộng đồng có tính chống chịu với biến động toàn cầu.

Các đại biểu cũng đưa ra nhiều ý kiến về vai trò của trí thức Việt trong việc thúc đẩy chia sẻ các sáng kiến mà Thái Lan có thế mạnh như trong lĩnh vực nông nghiệp chính xác, nông nghiệp sạch, kết nối với các doanh nghiệp Thái Lan đang có hoạt động tại Việt Nam.

Ông Lê Hữu Phúc, Tham tán thương mại Việt Nam tại Thái Lan, cho biết quan hệ thương mại Việt Nam – Thái Lan hiện rất tốt, với kim ngạch trao đổi hai chiều trong 4 tháng đầu năm tăng mạnh lên 8,6 tỷ USD, tuy vậy nhiều sản phẩm Việt Nam vẫn gặp khó khăn để vào được thị trường Thái Lan. Do đó, ông mong muốn lực lượng trí thức, doanh nghiệp Việt kiều giúp hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong việc xin giấy phép xuất khẩu hoặc phân phối sản phẩm tại Thái Lan, thúc đẩy giúp đưa thêm sản phẩm nông nghiệp Việt Nam vào Thái Lan.



Một số đại biểu cũng cho rằng trí thức trẻ Việt Nam tại Thái Lan có thể góp phần quảng bá hình ảnh đất nước thông qua việc chủ động tham gia và tổ chức các hoạt động lễ hội văn hóa Việt Nam tại chính nơi mình học.



Về ý tưởng xây dựng mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam tại Thái Lan, các đại biểu cho rằng cần xây dựng theo hướng mở, liên ngành, có hoạt động thực chất, có khả năng kết nối với nhu cầu phát triển của Việt Nam. Một số hoạt động ưu tiên bao gồm hướng dẫn sinh viên, tổ chức hội thảo, các dự án cho sinh viên, tạo diễn đàn để sinh viên chia sẻ các vấn đề nghiên cứu...

Theo bạn Ngô Văn Tài, Phó chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Thái Lan, có tới 33 trong tổng số khoảng 70 hội viên của Hội là nghiên cứu sinh (chiếm 47,1%) thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau tại các trường đại học Thái Lan. Đây sẽ là lực lượng trí thức trẻ có chất lượng để đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Thái Lan trong thời gian tới. Các bạn mong muốn nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam trong thời gian học tập tại Thái Lan./.