Trí thức người Việt tại Đức đóng góp cho sự phát triển đất nước

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Hằng - Phóng viên TTXVN tại Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong buổi gặp mặt tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin, Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành đã báo cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng về các mặt công tác của Đại sứ quán thời gian qua. Đại sứ khẳng định các cơ quan đại diện ngoại giao tại Đức luôn coi hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với CHLB Đức là một nhiệm vụ trọng tâm. Đại sứ quán sẽ nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó để đưa quan hệ Việt Nam - Đức ngày càng phát triển.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thính, trường Đại học TU Dortmund, Chủ tịch VGI, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Hằng - Phóng viên TTXVN tại Đức

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thính ở Đại học TU Dortmund, Chủ tịch VGI tại Đức, cùng các chuyên gia, doanh nhân người Việt tại Đức đã chia sẻ với Phó Thủ tướng và đoàn công tác kết quả một số hoạt động trong các lĩnh vực như kinh nghiệm phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) của Đức và tham chiếu với Việt Nam; ứng dụng AI trong lĩnh vực xây dựng, y tế, đường sắt cao tốc; lưu trữ năng lượng, cũng như cơ chế kết nối nguồn lực tri thức, doanh nhân người Việt toàn cầu…

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng bày tỏ vui mừng khi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, VGI và cộng đồng chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Đức và châu Âu. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, sau 40 năm kiên trì thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đến nay, Việt Nam đã vươn lên thuộc nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới, nhóm 20 quốc gia hàng đầu về quy mô thương mại, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người vượt 5.100 USD, thuộc nhóm các nước có thu nhập trung bình cao (theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới).

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra những mục tiêu phát triển rất cao và thách thức đặt ra đối với đất nước trong giai đoạn hiện nay là làm thế nào để giải phóng được các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và thực hiện thành công 2 mục tiêu 100 năm để trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Phó Thủ tướng cho rằng, để hiện thực hóa tầm nhìn này, cần huy động tối đa mọi nguồn lực, chắt chiu mọi cơ hội dù là nhỏ nhất nhằm thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Nền tảng then chốt để tạo bứt phá là phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh chuyển đổi số một cách toàn diện.

Đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) và các cơ quan liên quan trong quá trình hình thành và phát triển mạng lưới, đặc biệt là đã bước đầu kết nối được một số chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, Phó Thủ tướng cho rằng tiềm năng hợp tác trong giai đoạn mới là rất nhiều và cần được khai thác tốt hơn nữa, ở mức tối đa. Phó Thủ tướng nhấn mạnh đội ngũ trí thức Việt Nam ở nước ngoài có trình độ cao, được đào tạo bài bản trong môi trường khoa học công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới và lại có tâm thế luôn hướng về quê hương. Chính nền tảng này tạo nên lợi thế đặc biệt cần được khai thác và phát huy mạnh mẽ hơn nữa, từ đó đóng góp thiết thực cho phát triển của đất nước.

Định hướng trong thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần đặt trọng tâm vào nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nguồn và công nghệ nền tảng. Đồng thời, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới là hoạt động khoa học công nghệ phải gắn kết chặt chẽ với điều kiện của các địa phương, bám sát nhu cầu thực tiễn. Công tác nghiên cứu và ứng dụng cần tập trung vào 11 nhóm công nghệ, 35 nhóm sản phẩm chiến lược đã được Chính phủ xác định với mục tiêu là hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, tạo bước đột phá cho kinh tế đất nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ ĐSQ và thành viên VGI. Ảnh: Thu Hằng - Phóng viên TTXVN tại Đức

Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) tiếp tục kết nối với các thành viên mạng lưới trí thức, chuyên gia người Việt Nam tại Đức và châu Âu để cụ thể hóa các chương trình, ý tưởng và kiến nghị của các chuyên gia, trí thức nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.

Kết luận tại cuộc gặp mặt, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc thu hút trí thức Việt Nam ở nước ngoài tham gia đóng góp cho sự phát triển đất nước. “Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam luôn dõi theo, mong chờ những thành công của cộng đồng trí thức trẻ trong và ngoài nước. Đồng thời, cam kết luôn sẵn sàng kiến tạo môi trường thuận lợi nhất để các chuyên gia, trí thức người Việt tại Đức và châu Âu phát huy tối đa năng lực, đóng góp cho sự phát triển của đất nước”, Phó Thủ tướng chia sẻ và mong muốn trí thức người Việt Nam ở nước ngoài gặt hái nhiều thành công trên con đường sự nghiệp, luôn giữ trọn tình yêu và sự gắn bó với quê hương Việt Nam./.