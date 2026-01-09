Tri ân nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng

Bà Phạm Thu Thủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòn Đất cho biết, Lễ dâng hương là một trong những chương trình quan trọng trong chuỗi các hoạt động Lễ hội kỷ niệm 64 năm Ngày hy sinh của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng (hay còn gọi là chị Sứ) được Ủy ban nhân xã Hòn Đất phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh tổ chức.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cùng lãnh đạo tỉnh An Giang dâng hương trước mộ nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng (chị Sứ). Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Nghi thức dâng hoa tri ân, tưởng nhớ nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân - Liệt sĩ Phan Thị Ràng (chị Sứ). Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Chị Phan Thị Ràng hy sinh nhưng tấm gương của chị vẫn sống mãi với lịch sử đấu tranh cách mạng của quê hương Hòn Đất. Tiếp bước tấm gương ngời sáng của chị, nhiều nam nữ thanh niên trong xã đã xung phong tòng quân chống đế quốc Mỹ cứu nước. Trong khói lửa của cuộc chiến tranh, Hòn Đất vẫn sừng sững, hiên ngang, bất khuất, quân và dân Hòn Đất đã lần lượt đánh bại các âm mưu "bình định lấn chiếm", "gom dân lập Ấp"…, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đại biểu tại lễ dâng hương. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Ngày nay, Đảng bộ, quân và dân Hòn Đất luôn ghi ơn sự hy sinh của hơn 1.000 liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, hàng trăm tù chính trị bị bắt tù đày và hàng ngàn gia đình có công giúp đỡ cách mạng. Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước, xã Hòn Đất được Đảng, Nhà nước tuyên dương và phong, truy tặng 3 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 61 Mẹ Việt Nam anh hùng. Đây là sự ghi nhận, biểu dương của Đảng và Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của Đảng bộ, quân và dân Hòn Đất nói chung và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng nói riêng trong sự nghiệp chung của dân tộc.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ dâng hương tưởng niệm 64 năm Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phan Thị Ràng (chị Sứ) hy sinh. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Lễ hội kỷ niệm 64 năm Ngày hy sinh của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng còn diễn ra với các chương trình, hoạt động như: Chương trình nghệ thuật thể hiện truyền thống anh dũng đấu tranh của nữ liệt sĩ Phan Thị Ràng và quân, dân Hòn Đất; triển lãm hình ảnh tư liệu về Hòn Đất; trưng bày giới thiệu sách, phục vụ xe thư viện lưu động với các tư liệu về Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng; lịch sử, văn hóa địa phương Hòn Đất; địa chí An Giang; văn hóa, lịch sử; trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh và xã Hòn Đất; chiếu phim lưu động “Mưa đỏ”, “Hòn Đất”; tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao…

Là một trong những đoàn viên thanh niên hướng dẫn khách tham quan nhà trưng bày ở khu Di tích lịch sử và thắng cảnh Quốc gia Ba Hòn, em Phan Thành Nhân chia sẻ đang là sinh viên năm 3 của Trường Đại học Cần Thơ và đây là lần thứ 2 em về quê để cùng các tình nguyện viên phục vụ lễ hội.

“Em rất tự hào là thế hệ trẻ của xã Hòn Đất, quê hương giàu truyền thống cách mạng và với em, mỗi lần đến dâng hương nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng cùng các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích đều khơi dậy trong em niềm tự hào về truyền thống hào hùng của các thế hệ ông cha đi trước. Qua đó, tạo niềm tin, trách nhiệm, động lực để em phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành người hữu ích cho quê hương, đất nước”, Thành Nhân nói.

Theo thông lệ hằng năm, từ ngày 4 -9/1, chính quyền và nhân dân xã Hòn Đất long trọng tổ chức Lễ hội kỷ niệm Ngày hy sinh của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng - bí danh Tư Phùng hay còn gọi là chị Sứ để bày tỏ sự ngưỡng mộ và tri ân vị nữ anh hùng của quê hương.

Liệt sĩ Phan Thị Ràng sinh năm 1937 tại xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang (nay là xã Tri Tôn, tỉnh An Giang). Chị bắt đầu tham gia Đội Thiếu niên cứu quốc, được giao các nhiệm vụ trinh sát, phụ trách thanh vận, giao liên... đến năm 1960, tổ chức phân công chị về xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang cũ (nay là xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) để xây dựng căn cứ, vận động quần chúng tham gia chống giặc và chiến đấu. Cuối tháng 12/1961, địch mở đợt tấn công với quy mô lớn hòng tiêu diệt các cơ quan đầu não của ta đóng tại khu vực Ba Hòn. Chị Sứ vừa là liên lạc giữa các đơn vị trong khu căn cứ, vừa tổ chức vận động nhân dân đấu tranh chính trị, binh vận, phối hợp với các hoạt động quân sự làm cho địch phải giảm dần các đợt tấn công, càn quét.

Đêm ngày 8, rạng sáng 9/1/1962, trên đường từ Hòn Me về Hòn Đất, chị bị địch phục kích bắt giữ. Chúng dùng nhiều thủ đoạn, cực hình tra tấn, dã man nhưng vẫn không khuất phục được chị. Biết không thể lung lay được tinh thần, ý chí của người cách mạng, chúng đưa chị đến chân núi Hòn Đất hành quyết và chị hy sinh anh dũng lúc 13 giờ ngày 9/1/1962, khi vừa bước sang tuổi 25./.