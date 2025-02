Trên 500 đại biểu đăng ký tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 tại Hà Nội

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 do Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) chủ trì sẽ được tổ chức trong hai ngày (25-26/2) tại Hà Nội với chủ đề "Xây dựng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường trong một thế giới biến động".



Diễn đàn là sáng kiến do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính công bố tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 (Jakarta, Indonesia, tháng 9/2023).



Đây là sáng kiến đa phương kênh 1.5 quy mô lớn đầu tiên của Việt Nam nhằm tạo diễn đàn cho các nhà lãnh đạo, chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và các đối tác khác cùng trao đổi, thảo luận, đề xuất các ý tưởng, sáng kiến mới góp phần định hình tương lai phát triển của ASEAN và thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với các đối tác.



Thông tin với báo chí tại họp báo, Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Học viện Ngoại giao) Trịnh Minh Mạnh cho biết, Diễn đàn được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 4/2024 đã thành công tốt đẹp, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng và ủng hộ rộng rãi của các nước ASEAN và cộng đồng quốc tế.



Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 được tổ chức vào thời điểm đặc biệt: Kỷ niệm 80 năm thành lập nước Việt Nam hiện đại, đánh dấu 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, năm kỷ niệm 10 năm hình thành Cộng đồng ASEAN và cũng là năm ASEAN sẽ thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.



Dự kiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ chủ trì và phát biểu định hướng tại Diễn đàn. Đến nay, Diễn đàn đã có trên 500 đại biểu đăng ký tham dự trực tiếp, bao gồm lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN và đối tác; các chuyên gia, học giả hàng đầu khu vực và quốc tế; Đại sứ, quan chức cấp cao các nước ASEAN và đối tác, các tổ chức quốc tế; đại diện doanh nghiệp, địa phương và đông đảo phóng viên báo chí trong nước và quốc tế.

Diễn đàn dự kiến diễn ra trong hai ngày với 5 phiên toàn thể chính thức cùng nhiều hoạt động trước Diễn đàn và các hoạt động bên lề quan trọng.



Buổi sáng ngày đầu tiên (25/2) tại Học viện Ngoại giao diễn ra các hoạt động khởi động Diễn đàn (pre-events) bao gồm Triển lãm ảnh “Hành trình 30 năm Việt Nam tham gia ASEAN” và các tọa đàm chuyên đề song song về “Phụ nữ, Hòa bình và An ninh: Chuyển đổi số vì hòa bình bền vững”, “Thúc đẩy nông nghiệp thông minh vì an ninh lương thực khu vực”...



Chiều 25/2, tại Khách sạn Melia Hà Nội, Diễn đàn chính thức bắt đầu với Phiên khai mạc có sự tham dự và phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; tiếp nối là hai phiên toàn thể thảo luận về “Các xu hướng lớn tác động tới ASEAN và thế giới tới năm 2035” và “Củng cố các nguyên tắc nền tảng của ASEAN nhằm ứng phó với các thách thức trong tương lai”. Ngày làm việc đầu tiên kết thúc bằng Tiệc chiêu đãi cấp cao (Gala Dinner).



Ngày thứ hai (26/2) sẽ diễn ra bốn phiên toàn thể bao gồm: Phiên toàn thể cấp cao với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Lãnh đạo cấp cao một số nước ASEAN và đối tác, tiếp theo là các phiên toàn thể về “Hợp tác tiểu vùng hướng tới thúc đẩy tính tự cường và phát triển bền vững”, “Quản trị các công nghệ mới nổi nhằm đảm bảo an ninh toàn diện” và “Vai trò gắn kết và thúc đẩy hòa bình của ASEAN trong một thế giới phân mảnh”, xen giữa là phiên ăn trưa làm việc chuyên đề “ASEAN đón đầu tương lai: Làm chủ công nghệ mới nổi” và kết thúc là Phiên bế mạc.



Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 là một trong những sự kiện đa phương lớn nhất do Việt Nam chủ trì tổ chức trong năm 2025. Diễn đàn một lần nữa thể hiện sự đóng góp chủ động, tích cực cũng như mong muốn phát huy vai trò dẫn dắt, nòng cốt của Việt Nam trong hợp tác khu vực và toàn cầu.



Về đại biểu, khách mời, cho đến nay, Ban Tổ chức đã nhận được khẳng định tham dự của nhiều đại biểu là Lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN và đối tác (Thủ tướng Malaysia, Tổng thống Timor Leste, Thủ tướng New Zealand, Phó Thủ tướng Lào, Phó Thủ tướng Campuchia…); chuyên gia, học giả uy tín của khu vực và quốc tế; đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam và quốc tế./.