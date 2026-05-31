Trao yêu thương đến học sinh, chiến sĩ nơi đảo tiền tiêu Phú Quý

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà và học bổng cho các em thiếu nhi tại đặc khu Phú Quý. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đã trao tặng 150 phần quà gồm học bổng, bộ sách giáo khoa, dụng cụ học tập, bánh kẹo và đồ chơi cho học sinh từ bậc mầm non đến Trung học phổ thông trên địa bàn. Bên cạnh đó, 9 hệ thống lọc nước cũng được trao tặng cho các trường học và Công an đặc khu Phú Quý nhằm góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập và công tác. Đoàn công tác còn trao 200 lá cờ Tổ quốc tặng chính quyền địa phương như một biểu tượng của niềm tin, trách nhiệm và tình cảm hướng về biển đảo quê hương.

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tặng học bổng cho các em thiếu nhi tại đặc khu Phú Quý. Nguyễn Thanh - TTXVN

Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an đặc khu Phú Quý. Sau khi nghe báo cáo tình hình an ninh, trật tự và công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó của lực lượng Công an trên đảo. Phú Quý có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, vì vậy Thiếu tướng Trương Minh Đương mong muốn cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bám dân, bám địa bàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân và Thiếu tướng Trương Minh Đương tặng quà và học bổng cho các em học sinh tại đặc khu Phú Quý. Nguyễn Thanh - TTXVN

Những món quà được trao tận tay các em nhỏ, những lời động viên chân thành gửi đến cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió đã góp phần lan tỏa tình cảm gắn bó giữa đất liền với biển đảo. Hơn cả giá trị vật chất, đó là sự sẻ chia, là niềm tin và trách nhiệm đối với những người đang ngày đêm chung sức xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ gìn bình yên và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên vùng biển đảo tiền tiêu.

Nằm cách cảng Phan Thiết 56 hải lý (khoảng 120 km) theo hướng Đông Nam, đặc khu Phú Quý được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Long Hải, Ngũ Phụng và Tam Thanh, trung tâm hành chính - chính trị đặt tại xã Ngũ Phụng. Đặc khu Phú Quý có diện tích tự nhiên 18 km2 và quy mô dân số 32.000 người.

Những năm gần đây, việc đi lại giữa đảo Phú Quý và đất liền có nhiều thuận lợi hơn, tuy nhiên phần nào cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, nhất là học sinh vẫn gặp nhiều khó khăn. Do đó, những phần ra đến đảo tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc, là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với học sinh, người dân và các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên đảo./.