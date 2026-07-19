Trao gần 2 tỷ đồng voucher hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Ban tổ chức tuyên dương con đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và rèn luyện đạt danh hiệu “Học giỏi – Sống tốt”. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN.

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố tuyên dương 7.513 học sinh là con đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động đạt danh hiệu "Học giỏi - Sống tốt"; vinh danh 471 học sinh tiêu biểu từ bậc Tiểu học đến Đại học ở nhiều lĩnh vực như văn hóa, nghiên cứu khoa học, an toàn giao thông, ngoại ngữ, thể thao...

Ban tổ chức cũng trao 30 suất học bổng từ Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng vàng và 50 bộ bút chấm đọc, học tiếng Anh dành cho con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Chương trình "Ngày hội sức khỏe và mua sắm" với nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động và gia đình. Đoàn viên, người lao động được khám, tư vấn sức khỏe tổng quát, khám sức khỏe chuyên đề dành cho nữ và xét nghiệm miễn phí tầm soát 25 bệnh về máu, thận.

Đoàn viên, người lao động mua sắm giá ưu đãi tại các gian hàng phúc lợi trong Chương trình "Ngày hội Sức khỏe và Mua sắm". Ảnh: Nhật Bình – TTXVN.

Đoàn viên, người lao động mua sắm giá ưu đãi tại các gian hàng phúc lợi trong Chương trình "Ngày hội Sức khỏe và Mua sắm". Ảnh: Nhật Bình – TTXVN.

Bên cạnh đó, 14 gian hàng phúc lợi của các doanh nghiệp cung cấp nhiều mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi cùng nhiều chương trình khuyến mãi dành riêng cho đoàn viên công đoàn. Liên đoàn Lao động thành phố trao 6.500 voucher mua sắm, tổng trị giá gần 2 tỷ đồng (trong đó khu vực Bắc Đồng Nai có 2.000 voucher), hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai Nguyễn Quốc Dũng biểu dương những thành tích học tập của các em học sinh, đồng thời ghi nhận sự đồng hành của gia đình, nhà trường, ngành Giáo dục và tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Theo ông Nguyễn Quốc Dũng: "Ở đâu có những học sinh chăm ngoan, biết vượt khó vươn lên trong học tập để khẳng định mình; ở đâu có đội ngũ giáo viên tâm huyết, có trách nhiệm cao với nghề, miệt mài với chuyên môn… thì ở đó thành tựu sẽ nở hoa. Kết quả này được tạo nên từ sự đồng hành, chăm lo của các bậc phụ huynh; sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của ngành Giáo dục và chủ trương tạo điều kiện thuận lợi về chế độ, chính sách của thành phố, sự đồng hành của tổ chức Công đoàn Đồng Nai".

Ông Nguyễn Quốc Dũng mong muốn các học sinh được tuyên dương tiếp tục nỗ lực phấn đấu, không ngừng học tập, rèn luyện sáng tạo; xác định rõ trách nhiệm của người học sinh, sinh viên đối với những yêu cầu của xã hội; sống có lý tưởng; biết quan tâm giúp đỡ bạn bè, cộng đồng xã hội, đặc biệt là các bạn có hoàn cảnh khó khăn, cùng thi đua, cùng tiến bộ. "Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cạnh tranh ngày càng gay gắt; khoa học công nghệ, kinh tế tri thức phát triển nhanh, vượt bậc, các cháu cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng số, tích cực nghiên cứu khoa học, phát huy tư duy sáng tạo, làm chủ công nghệ và ngoại ngữ để sẵn sàng hội nhập, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới", Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh./.