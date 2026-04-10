Phát biểu khai mạc, bà Vũ Thanh Lịch, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, địa phương là vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa, lịch sử của dân tộc, có hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản tư liệu phong phú, đa dạng có giá trị nổi bật mang tầm quốc gia và quốc tế. Đến nay, tỉnh Ninh Bình có trên 5.000 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh nằm trong danh mục kiểm kê được UBND tỉnh phê duyệt, công bố.

Giai đoạn hiện nay, trong bối cảnh cả nước thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp cùng với đó là Luật Di sản văn hóa năm 2024 mới ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đặt ra nhiều vấn đề cần được quan tâm, các giải pháp triển khai đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, cập nhật các quy định pháp luật mới về quản lý di tích; phương pháp bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích; công tác kiểm kê di tích, kiểm kê văn hóa phi vật thể; công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch. Sự kiện giúp đội ngũ cán bộ quản lý di sản văn hóa gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích, di sản của địa phương.

Tại hội nghị, các học viên được Tiến sĩ Nguyễn Minh Khang, Trưởng phòng Quản lý di tích (Cục Di sản văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phổ biến những điểm mới của Luật Di sản văn hóa về công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, công tác kiểm kê di tích. Các học viên còn được Tiến sĩ Phạm Cao Quý, Trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa phi vật thể (Cục Di sản văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thông tin các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; nhiệm vụ của chính quyền cấp xã trong quản lý bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể và công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể…

Tham dự hội nghị, các học viên đã thảo luận, tập trung vào những vấn đề thực tiễn đặt ra ở cơ sở, trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghiệp vụ về quản lý và phát huy giá trị di tích giữa các địa phương. /.