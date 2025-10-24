Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đón Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: An Đăng – TTXVN

Tháp tùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres có bà Ghada Fathy Ismail Waly, Giám đốc điều hành Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) kiêm Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Vienna (Áo), cùng một số quan chức Liên hợp quốc.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres sinh năm 1949, quốc tịch Bồ Đào Nha. Ông có bằng Kỹ sư, Học viện Instituto Superior Tecnico; biết các ngôn ngữ: Bồ Đào Nha, Anh, Pháp và Tây Ban Nha.