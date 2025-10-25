Tổng thống Nam Phi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Nam Phi và Đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước, gặp hẹp, tiến hành hội đàm, gặp gỡ báo chí với Tổng thống Nam Phi. Tổng thống Nam Phi đã hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tổng thống Nam Phi cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp hai nước do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam đồng tổ chức. Tổng thống Nam Phi cũng đã dự khán Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và tham quan Bảo tàng Quốc hội; thăm Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp (30 Hoàng Diệu, Hà Nội); tiếp lãnh đạo một số Tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam.

Tại các cuộc tiếp xúc cấp cao, Lãnh đạo Việt Nam nhất trí cho rằng, trải qua 70 năm, tinh thần đoàn kết giữa hai dân tộc vẫn còn nguyên giá trị; Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Nam Phi, người bạn thân thiết, đối tác châu Phi đầu tiên Việt Nam xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác vì hợp tác và phát triển từ năm 2004.

Nhìn lại quan hệ hai nước thời gian qua, hai bên đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, gắn kết trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Nghị viện; hợp tác kinh tế ngày càng phát triển, đưa Nam Phi trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại châu Phi. Hai bên thường xuyên phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương và trong các vấn đề quốc tế, khu vực.

Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa chia sẻ, Việt Nam là người bạn thân thiết, đối tác quan trọng của Nam Phi tại khu vực châu Á, nhấn mạnh chuyến thăm lần này nhằm khẳng định quyết tâm của Nhà nước và Chính phủ Nam Phi trong việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác quan trọng với Việt Nam trong chiến lược tăng cường mở rộng thị trường trong bối cảnh đang diễn ra nhiều chuyển đổi sâu sắc ở Nam Phi cũng như trên thế giới.

Trên cơ sở quan hệ gắn bó lịch sử xuất phát từ lý tưởng chung vì độc lập, tự do và những thành tựu hợp tác tốt đẹp trong thời gian qua giữa hai nước, các nhà Lãnh đạo đã thống nhất định hướng và phấn đấu hoàn tất các thủ tục để hướng tới nâng cấp khuôn khổ quan hệ song phương Việt Nam - Nam Phi lên Đối tác chiến lược trong năm 2025, nhằm tạo xung lực mạnh mẽ để đưa quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình, phát triển ở khu vực và thế giới.

Các nhà lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc hơn nữa sự gần gũi và tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội cũng như giữa các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp; sẽ triển khai hiệu quả hơn các cơ chế hiện có, sớm tổ chức các kỳ họp tiếp theo của Diễn đàn Đối tác liên Chính phủ Việt Nam - Nam Phi, Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, Ủy ban Thương mại hỗn hợp và Đối thoại Chính sách Quốc phòng.

Các nhà lãnh đạo cũng đánh giá, hai nước có những thế mạnh có thể bổ sung cho nhau cùng phát triển và dư địa, tiềm năng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, tiếp tục mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế sáng tạo, năng lượng tái tạo, truyền thông, chống biến đổi khí hậu; đề nghị Nam Phi ủng hộ Việt Nam sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với Liên minh thuế quan Nam phần châu Phi (SACU); đề nghị Nghị viện hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau và tổ chức các cuộc gặp song phương bên lề tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPA) và các nhóm nghị viện các nước Nam bán cầu để cùng bảo vệ lợi ích của các quốc gia đang phát triển.

Tổng thống Nam Phi khẳng định quyết tâm trong việc tăng cường hợp tác song phương, trong đó có hợp tác giữa các cơ quan nghị viện, tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và vị thế của hai nước; cho rằng khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, vai trò của cơ quan lập pháp hai nước có ý nghĩa thiết yếu nhằm bảo đảm các thỏa thuận hợp tác sẽ được thực hiện.

Nhân dịp này, hai bên đã ra Tuyên bố chung.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa đến Việt Nam lần này diễn ra sau chuyến thăm cách đây 9 năm của ông trên cương vị Phó Tổng thống, là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện sự coi trọng đặc biệt và quyết tâm của hai nước trong việc nâng tầm quan hệ song phương.

Chuyến thăm không chỉ củng cố tình hữu nghị truyền thống mà còn mở ra cơ hội để lãnh đạo hai nước đánh giá toàn diện quan hệ hợp tác, định hướng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đồng thời khai thác các tiềm năng mới, hướng tới một quan hệ toàn diện, sâu sắc hơn trong tương lai./.