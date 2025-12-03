Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay Quốc tế Wattay, rời thủ đô Viêng Chăn kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; hội kiến Thủ tướng Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane; thăm các đồng chí nguyên Lãnh đạo cấp cao của Lào; dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sỹ vô danh; phát biểu chính sách tại Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào; dự lễ khánh thành Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam và một số hoạt động khác; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào…

Nhân chuyến thăm, hai bên đã ký một số văn kiện hợp tác quan trọng, tạo hành lang pháp lý, mở ra những định hướng hợp tác mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước và lợi ích chung của hai dân tộc, tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào trong tình hình mới.

Tại các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo hai nước đã trao đổi sâu rộng về tình hình mỗi nước. Hai bên nhất trí phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước vào chiều sâu thông qua các cơ chế hợp tác hiện có cũng như các chuyến thăm, trao đổi cấp cao dưới các hình thức linh hoạt, thông tin về nền tảng tư tưởng, chính sách chiến lược, trao đổi lý luận, nhất là những vấn đề mới; phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tổ chức tốt các sự kiện quan trọng ở hai nước, trước mắt là Đại hội Đảng của mỗi nước, qua đó tiếp tục khẳng định tầm cao mới của quan hệ chính trị Việt Nam - Lào. Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục về lịch sử truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào cho cán bộ, Đảng viên, Nhân dân và thế hệ trẻ hai nước; khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và ý thức gìn giữ, phát huy mối quan hệ thuỷ chung, trong sáng, gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai dân tộc.