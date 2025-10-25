Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Vui mừng gặp lại Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres tại Hà Nội sau hơn một năm, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ trân trọng tình cảm và sự ủng hộ quý báu của Liên hợp quốc cũng như cá nhân Tổng Thư ký, người bạn chân thành, thủy chung, đã luôn đồng hành, hỗ trợ Việt Nam từ khi gia nhập Liên hợp quốc năm 1977. Quan hệ Việt Nam – Liên hợp quốc là một trong những câu chuyện thành công nổi bật và hiện đang bước sang một trang mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh chuyến thăm lần này của ông Guterres có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc (24/10/1945) và 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945). Trong quá trình đó, trải qua 30 năm chiến tranh, 20 năm bị bao vây cấm vận, từ một nước nghèo nàn, nhận viện trợ của Liên hợp quốc, Việt Nam đã trưởng thành, đạt được những thành tựu rất đáng tự hào và đang nỗ lực hết sức mình vì công việc chung, vì hòa bình, phát triển, lợi ích của người dân.



Khẳng định ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc đóng vai trò trung tâm, Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam ý thức rõ trách nhiệm của mình, sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu như duy trì hòa bình, xử lý xung đột, thúc đẩy phát triển, bảo đảm quyền con người, ứng phó biến đổi khí hậu…



Với nhận thức sâu sắc về giá trị của hòa bình, Việt Nam ủng hộ giải quyết các tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế. Tổng Bí thư đề nghị Tổng Thư ký hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn trên lĩnh vực này, nhất là tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong bối cảnh xung đột khó lường trên thế giới.