Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trực tiếp và cùng Đoàn đại biểu Lào sang dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng; tin tưởng chắc chắn rằng, sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào sẽ góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong thời gian qua, nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, sửa đổi Hiến pháp và cải cách bộ máy, tạo xung lực mới trong việc đề ra chủ trương, định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới, nhằm đảm bảo giữ vững độc lập tự chủ, ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc đổi mới của Lào; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và ưu tiên cao nhất hỗ trợ Lào tổ chức thành công các sự kiện trọng đại của đất nước.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ vui mừng sang tham dự với tư cách khách mời danh dự và chứng kiến Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng; chúc mừng Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia đàm phán từ đầu và đăng cai tổ chức lễ ký kết, thể hiện rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc coi trọng công tác phòng, chống tội phạm mạng. Công ước sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng bảo đảm an ninh mạng và tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam và Lào cùng các đối tác phát triển bền vững.