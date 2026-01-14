Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Campuchia Chea Kimtha đến chào từ biệt

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chea Kimtha. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những thành tựu quan trọng Campuchia đạt được và tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục duy trì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng.



Vui mừng thấy rằng quan hệ Việt Nam - Campuchia tiếp tục phát triển hết sức tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, từ hợp tác kênh Đảng, Chính phủ, nghị viện và giữa các địa phương, Tổng Bí thư nhấn mạnh, quan hệ hai nước được hình thành từ lịch sử đoàn kết, gắn bó, hy sinh cho nhau vì nền hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước và vì lợi ích chung của ASEAN; đồng thời khẳng định, Việt Nam hết sức trân trọng những đóng góp của Campuchia đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và phát triển của Việt Nam; trong bối cảnh thế giới có nhiều bất định, khó dự đoán, Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình vì sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Campuchia cũng như ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào, coi đây là sự lựa chọn chiến lược.



Về hợp tác kinh tế, Tổng Bí thư cho rằng, Việt Nam và Campuchia đều có các mục tiêu tương đồng về phát triển, Việt Nam vào năm 2045, Campuchia vào năm 2050. Tổng Bí thư đề nghị hai nước cần đẩy nhanh kết nối hạ tầng, phát triển hạ tầng thương mại biên giới; đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD như mục tiêu đã đề ra. Hai bên đẩy mạnh hợp tác thương mại, nhất là đối với các sản phẩm như lúa gạo, hạt điều và cao su để thúc đẩy công nghiệp chế biến và xuất nhập khẩu, đồng thời đề nghị Campuchia tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Campuchia. Hai nước cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị; củng cố hợp tác quốc phòng - an ninh, góp phần duy trì hòa bình, ổn định của hai nước và khu vực.



Đánh giá cao tình cảm và những đóng góp tích cực của Đại sứ Chea Kimtha và Đại sứ quán Campuchia trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và kết nối giao lưu nhân dân hai nước, Tổng Bí thư tin tưởng khi trở về Campuchia, Đại sứ sẽ luôn lưu giữ những kỷ niệm đẹp về đất nước và con người Việt Nam, tiếp tục đóng góp tích cực vào việc gìn giữ, vun đắp quan hệ hai nước.



Đại sứ Chea Kimtha trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới 2026 của Quốc vương Norodom Sihamoni (Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni) và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Hun Sen tới Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng thời cảm ơn Tổng Bí thư đã luôn quan tâm, chỉ đạo các cơ quan của Việt Nam hợp tác chặt chẽ với phía Campuchia, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để bà hoàn thành nhiệm vụ tại Việt Nam.



Vui mừng trong nhiệm kỳ công tác được chứng kiến những thành tựu quan trọng của Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại sứ đánh giá cao chủ trương cải cách, tinh gọn bộ máy của Việt Nam, tin tưởng Đại hội Đảng lần thứ XIV của Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp và Việt Nam sẽ thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm.