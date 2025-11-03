Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng Pete Hegseth trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, phản ánh chặng đường dài hai nước đã vượt qua để xây dựng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ ngày càng tin cậy, thực chất và bền vững như hiện nay. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chuyển lời thăm hỏi tới Tổng thống Donald Trump và lời mời Tổng thống cùng Phu nhân sớm thăm Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, đề cao luật pháp quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác song phương sâu rộng trên các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước.



Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy hòa bình, giải quyết các xung đột trên thế giới, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia đóng vai trò tích cực, có trách nhiệm làm cầu nối hòa bình để tìm giải pháp cho các vấn đề khu vực và quốc tế.



Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Pete Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang, khẳng định hợp tác quốc phòng giữa hai nước đã và đang trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Tổng Bí thư mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, các nguyên tắc đối ngoại và quốc phòng của Việt Nam, góp phần tăng cường lòng tin chiến lược, bảo đảm hòa bình, ổn định ở khu vực.



Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ và tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật và tìm kiếm, giám định hài cốt liệt sĩ Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Những hoạt động hợp tác này, theo Tổng Bí thư, không chỉ mang giá trị nhân văn sâu sắc mà còn là nền tảng quan trọng giúp hàn gắn vết thương quá khứ, củng cố thiện chí và lòng tin, mở ra tương lai hợp tác lâu dài giữa hai nước.