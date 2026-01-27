Tổng Bí thư Tô Lâm: Quảng Ninh từng bước trở thành hình mẫu phát triển xanh, hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế

Tham gia Đoàn công tác có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.



* Lập Chương trình hành động thúc đẩy Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững

Tại buổi làm việc, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã báo cáo về việc thực hiện một số giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số; phát triển kinh tế - xã hội - an ninh, quốc phòng; các chính sách xã hội; việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; tình hình thực hiện các Nghị quyết của Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

Sau khi lắng nghe các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian qua; nhấn mạnh đó không phải thành quả ngắn hạn mà là kết tinh của quá trình đổi mới bền bỉ, nhất quán, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nền tảng tạo nên bản lĩnh, uy tín và vị thế của Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.



Trước yêu cầu của kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư chỉ rõ, Quảng Ninh vẫn đối mặt những hạn chế chiến lược; nếu không nhận diện và xử lý kịp thời sẽ làm giảm vai trò dẫn dắt, ảnh hưởng đến tăng trưởng. Yêu cầu đặt ra không chỉ là phát triển nhanh, bền vững, mà quan trọng hơn là chủ động đảm nhận vai trò thí điểm, tiên phong và dẫn dắt trong một số lĩnh vực chiến lược, qua đó đóng góp luận cứ thực tiễn cho việc hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.



Trong bối cảnh cả nước hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, Tổng Bí thư đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội XIV của Đảng và triển khai đồng bộ, quyết liệt các định hướng chiến lược trọng tâm: Lập Chương trình hành động thúc đẩy Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững: nói ít, làm nhiều, làm đến cùng.



“Yêu cầu số một là Quảng Ninh, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bằng một Chương trình hành động rõ ràng, hiệu quả, xác định đúng “chủ thể - lộ trình - nguồn lực - đích đến”, kèm phân công trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm đầu ra và cơ chế giám sát cụ thể. Tỉnh không dàn trải nhiệm vụ mà tập trung chọn một số “đầu việc quốc gia” để làm mẫu, tạo chuẩn mực, như quản trị phát triển dựa trên dữ liệu, kinh tế biển - đảo xanh và số, hợp tác kinh tế qua biên giới, du lịch - di sản chất lượng cao. Đây đều là những lĩnh vực Quảng Ninh đã có nền tảng, vấn đề là nâng lên thành mô hình hoàn chỉnh, làm đến nơi đến chốn và có sức lan tỏa. Tinh thần xuyên suốt là chọn đúng việc, làm ra kết quả cụ thể, tránh nghị quyết nhiều nhưng hành động phân tán. Qua đó vừa thúc đẩy phát triển của tỉnh, vừa cung cấp luận cứ thực tiễn cho Trung ương trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên phạm vi cả nước”, Tổng Bí thư nêu rõ.



Tổng Bí thư nhấn mạnh, Quảng Ninh cần tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, chủ động đề xuất và hành động; mạnh dạn triển khai cơ chế đặc thù về đất đai, tài chính, đầu tư, khoa học và công nghệ, kinh tế biển, kinh tế biên giới và kinh tế đô thị để mở rộng không gian tăng trưởng, tạo đột phá. Chính quyền các cấp phải chuyển thực chất từ “quản lý” sang “kiến tạo, phục vụ”, lấy hiệu quả phục vụ và chất lượng phát triển làm thước đo; đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, số hóa, minh bạch hóa và quản trị dựa trên dữ liệu, phân tích, dự báo. Quán triệt tinh thần Đại hội XIV, Quảng Ninh coi kỷ luật thực thi và trách nhiệm gắn với kết quả là yêu cầu bắt buộc. Đây là căn cứ quan trọng nhất để đánh giá năng lực cán bộ. Đầu tư công tập trung dự án động lực, chuẩn bị kỹ, giải ngân nhanh nhưng bảo đảm chất lượng và tác động lan tỏa; quản lý chặt chẽ, minh bạch tài sản công, đất đai và ngân sách để chống thất thoát, lãng phí. Kỷ luật nền tảng này là cơ sở để tỉnh khẳng định vai trò đầu tàu và tạo tiền đề cho bứt phá lớn, bền vững trong giai đoạn tới.



Tỉnh cần tái cấu trúc không gian phát triển tích hợp: biển đảo - biên giới - di sản - đô thị thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh; chuyển từ tổ chức không gian phân tán sang tích hợp, từ địa giới hành chính sang hệ sinh thái đa trung tâm, mở và liên kết. Tỉnh định vị rõ các cực phát triển chiến lược và tổ chức quy hoạch, đầu tư, đô thị, hạ tầng trong tổng thể liên kết vùng, bảo đảm tăng trưởng nhanh và vai trò dẫn dắt quốc gia.



* Tiếp tục đi đầu trong hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng



Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

Tinh thần Đại hội XIV đòi hỏi đổi mới tư duy và hành động quyết liệt, hiệu quả, Tổng Bí thư cho rằng, Quảng Ninh cần sớm đưa khoa học và công nghệ và số hóa vào lõi điều hành và lõi các ngành. Các nền tảng dữ liệu, điều hành thông minh, du lịch thông minh, số hóa di sản cần được tích hợp thành chương trình tổng thể, tạo năng suất mới cho công nghiệp, du lịch và quản trị công. Đồng thời, thiết lập bộ tiêu chí phát triển mới, công nghệ, môi trường, năng suất và khả năng tham gia chuỗi giá trị… làm căn cứ lựa chọn dự án, phân bổ nguồn lực; không đánh đổi dài hạn lấy ngắn hạn, chặn tư duy nhiệm kỳ, bảo đảm động lực tăng trưởng bền vững, lan tỏa. Đột phá tăng trưởng chỉ bền vững khi gắn với đột phá về con người. Quảng Ninh cần định vị là trung tâm nhân lực chất lượng cao của vùng, hình thành hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; phát triển đào tạo nghề chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu và không gian đổi mới sáng tạo. Cùng với chính sách thu hút, trọng dụng, giữ chân nhân tài, tỉnh cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để đáp ứng quản trị hiện đại, hội nhập và năng lực dẫn dắt phát triển giai đoạn mới.



Quán triệt tinh thần lấy kinh tế tư nhân làm động lực quan trọng nhất: cải cách thể chế phải trúng và đúng chỗ, tháo được điểm nghẽn thực chất, Tổng Bí thư yêu cầu, Quảng Ninh cần đặt kinh tế tư nhân ở trung tâm chiến lược tăng trưởng, coi đây là thước đo trực tiếp của môi trường đầu tư và hiệu quả điều hành; giai đoạn mới đòi hỏi không dừng ở cải cách theo chiều rộng mà chuyển sang cải cách sâu, thực chất. Theo tinh thần Đại hội XIV, tỉnh cần tiếp tục triển khai cải cách thể chế: cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; xử lý dứt điểm dự án tồn đọng, chậm tiến độ bằng cơ chế rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả; chấm dứt né tránh, đùn đẩy. Đồng thời, mạnh dạn thí điểm cơ chế đặc thù, nhất là tại Vân Đồn và khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng như không gian thử nghiệm chính sách, vừa tạo động lực mới cho kinh tế tư nhân của tỉnh, vừa cung cấp luận cứ thực tiễn cho hoàn thiện thể chế ở tầm quốc gia.

Tỉnh cần chú ý phát triển kinh tế hài hòa và cân bằng, gắn chặt với bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản và nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Quảng Ninh cần xác định phát triển xanh, bền vững là lợi thế cạnh tranh dài hạn. Mọi hoạt động kinh tế, nhất là khai thác biển, du lịch, đô thị hóa và công nghiệp, phải nằm trong giới hạn bảo vệ vịnh Hạ Long, hệ sinh thái và di sản, coi đó là ranh giới phát triển không được đánh đổi. Trên nền tảng ấy, tỉnh thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch, du lịch bền vững và đô thị sinh thái; gắn tăng trưởng với an sinh xã hội, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Phát triển không chỉ đo bằng quy mô hay tốc độ mà còn bằng mức độ thụ hưởng của người dân và mức độ an toàn về xã hội, môi trường. Quảng Ninh cần coi văn hóa và con người là nguồn lực nội sinh quan trọng nhất của phát triển bền vững. Xây dựng con người Quảng Ninh hiện đại, có tri thức, kỹ năng, kỷ luật, sáng tạo và bản sắc chính là nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên kinh tế tri thức và hội nhập toàn cầu.



Tỉnh chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và tham gia sâu vào các chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu; đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, quảng bá hình ảnh và môi trường đầu tư, từng bước xây dựng Quảng Ninh thành điểm đến của nhà đầu tư chiến lược và không gian du lịch, dịch vụ, đổi mới sáng tạo tầm khu vực.



Tổng Bí thư lưu ý, xây dựng Đảng bộ và bộ máy “hành động - kỷ luật - dám chịu trách nhiệm”: hiện đại hóa phương thức lãnh đạo gắn với kiểm soát quyền lực. Nhấn mạnh Đại hội XIV đặt ra yêu cầu then chốt, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của Đảng và bộ máy, lấy đó làm thước đo chất lượng lãnh đạo, Tổng Bí thư chỉ rõ, với Quảng Ninh, nhiệm vụ trung tâm là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị hành động, kỷ luật, thống nhất ý chí và dám chịu trách nhiệm, đủ bản lĩnh biến nghị quyết thành kết quả. Trọng tâm là kỷ luật thực thi nghiêm minh: mọi chủ trương gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; chấm dứt né tránh, đùn đẩy. Đi liền là cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đổi mới có kiểm soát, không buông lỏng nguyên tắc. Trên nền tảng đã đi trước về công nghệ số, giai đoạn mới đòi hỏi kỷ luật thực thi số: giao việc rõ, theo dõi sát, đánh giá theo kết quả và công khai trách nhiệm, qua đó kiểm soát quyền lực hiệu quả, nâng cao chất lượng quyết định và năng lực điều hành. Đồng thời, tỉnh tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở, có bản lĩnh, tư duy đổi mới, năng lực thực thi và tinh thần phục vụ nhân dân. niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất của năng lực lãnh đạo và uy tín của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn mới.