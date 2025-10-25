Tin tức
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Natalia Kiselova
Chủ tịch Quốc hội Bulgaria nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Bulgaria. Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội Natalia Kiselova khẳng định Bulgaria hết sức coi trọng và ủng hộ quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đối tác tin cậy, quan trọng của Bulgaria tại khu vực Đông Nam Á.
Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Bulgaria đúng dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch Quốc hội Natalia Kiselova và lãnh đạo Quốc hội Bulgaria dành cho đoàn. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm chân thành cảm ơn Bulgaria đã dành sự giúp đỡ chí tình cho người dân Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc phát triển đất nước hiện nay. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng cảm ơn Bulgaria đã giúp đào tạo cho Việt Nam hàng chục nghìn sinh viên, nghiên cứu sinh, chuyên gia và công nhân lành nghề trong nhiều lĩnh vực, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Việt Nam, cũng như góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
Tổng Bí thư thông báo về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Tổng thống Rumen Radev và việc hai bên đã thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - Bulgaria lên Đối tác chiến lược, mở ra chương mới cho quan hệ hai nước, tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả, qua đó đóng góp vào sự phát triển về mọi mặt của mỗi quốc gia.
Chủ tịch Quốc hội Natalia Kiselova chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; nhấn mạnh tầm vóc quan hệ mới phản ánh sự phát triển mạnh mẽ và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Bulgaria, có ý nghĩa quan trọng trong thời điểm cả hai nước cùng bước vào giai đoạn phát triển mới và trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động.
Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hợp tác nghị viện là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới, trong đó tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và giữa các Ủy ban thuộc Quốc hội hai nước nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tạo khuôn khổ thuận lợi thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực còn nhiều dư địa, phù hợp với nhu cầu phát triển của hai nước như khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, dược phẩm, nông sản công nghệ cao… Hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký kết giữa Chính phủ hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, nông nghiệp, giáo dục...; thúc đẩy ký kết các thỏa thuận, cơ chế hợp tác mới trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề xuất xúc tiến thúc đẩy thiết lập cơ chế hợp tác giữa hai Quốc hội hai nước cũng như phát huy vai trò cầu nối của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Bulgaria; đề nghị Bulgaria sớm thực hiện việc miễn thị thực đối với công dân Việt Nam nhằm tăng cường thu hút đầu tư, giao lưu nhân dân theo hướng bền vững, hiệu quả và thực chất. Đồng thời, hai bên cần tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới (Liên minh Nghị viện Thế giới - IPU, Hội nghị Đối tác Nghị viện Á - Âu - ASEP, Liên minh Nghị viện Pháp ngữ - APF) để đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội Bulgaria với Hội đồng Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPA).
Chủ tịch Quốc hội Natalia Kiselova khẳng định Quốc hội Bulgaria sẽ tích cực ủng hộ và thúc đẩy việc thực hiện các phương hướng hợp tác được nêu rõ trong Tuyên bố chung Việt Nam và Bulgaria về thiết lập Đối tác chiến lược.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Natalia Kiselova sang thăm Việt Nam ./.