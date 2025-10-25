Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Natalia Kiselova

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Nataliya Kiselova. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Bulgaria. Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội Natalia Kiselova khẳng định Bulgaria hết sức coi trọng và ủng hộ quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đối tác tin cậy, quan trọng của Bulgaria tại khu vực Đông Nam Á.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Bulgaria đúng dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch Quốc hội Natalia Kiselova và lãnh đạo Quốc hội Bulgaria dành cho đoàn. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm chân thành cảm ơn Bulgaria đã dành sự giúp đỡ chí tình cho người dân Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc phát triển đất nước hiện nay. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng cảm ơn Bulgaria đã giúp đào tạo cho Việt Nam hàng chục nghìn sinh viên, nghiên cứu sinh, chuyên gia và công nhân lành nghề trong nhiều lĩnh vực, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Việt Nam, cũng như góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư thông báo về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Tổng thống Rumen Radev và việc hai bên đã thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - Bulgaria lên Đối tác chiến lược, mở ra chương mới cho quan hệ hai nước, tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả, qua đó đóng góp vào sự phát triển về mọi mặt của mỗi quốc gia.