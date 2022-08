Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác nhân đạo, từ thiện

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Trọng tại buổi gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2022- 2027:



“Thưa các vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí,



Trong không khí cả nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng đoàn Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tích cực chỉ đạo chuẩn bị và sẽ tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 vào ngày 30/8/2022. Hôm nay, tại Trụ sở Trung ương Đảng, với tư cách là Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X, tôi rất vui mừng được gặp các đồng chí đại diện đại biểu về dự Đại hội, được nghe báo cáo của đồng chí Chủ tịch Hội và ý kiến phát biểu tâm huyết của một số đại biểu. Tôi xin được thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhiệt liệt chào mừng, hoan nghênh các đồng chí đại biểu có mặt tại đây, và qua các đồng chí, cho tôi gửi tới toàn thể các đại biểu về dự Đại hội cũng như toàn thể hội viên hội chữ thập đỏ trong cả nước những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội XI Hội Chữ thập đỏ của chúng ta thành công tốt đẹp.



Thưa các đồng chí, chúng ta đều đã biết, nhân đạo, từ thiện là một nét đẹp, một truyền thống quý báu của Dân tộc ta, được trao truyền từ đời này qua đời khác, thể hiện tình yêu thương, sự quý trọng và bảo vệ con người; là sự trợ giúp đầy tình người về vật chất, tinh thần, sức khoẻ, trí tuệ,... cho những người gặp nạn hoặc kém may mắn trong xã hội; là chỉ số, thước đo của văn minh và sự tiến bộ xã hội. Giá trị của nhân đạo là giá trị về đạo đức của con người, về sự yêu thương, quý trọng và bảo vệ con người, giá trị của sự cảm thông, chia sẻ, nâng niu, trân trọng, đề cao phẩm giá con người: "Thương người như thể thương thân", "Lá lành đùm lá rách", "Lá rách ít đùm lá rách nhiều", "Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ",... Trong thời đại Hồ Chí Minh, giá trị nhân đạo ấy càng được nhân lên mạnh mẽ ở một tầm cao mới; và Bác Hồ - vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc, là một tấm gương mẫu mực. Trong kho tàng di sản tư tưởng phong phú và đồ sộ của Người, tư tưởng nhân đạo luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là kim chỉ nam cho mọi sự suy nghĩ và hành động của chúng ta. Bác thường căn dặn: "Việc gì có lợi cho Dân thì phải hết sức làm; việc gì có hại cho Dân thì phải hết sức tránh".



Trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện đầy ý nghĩa đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giữ một vai trò, vị trí hết sức quan trọng. Không phải ngẫu nhiên mà ngay từ năm 1946, tức là ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám mới thành công, nước ta mới giành được độc lập, Bác Hồ đã sáng lập ra Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, và chính Người là vị Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội từ năm 1946 đến năm 1969 (khi Người qua đời). Chúng ta rất vinh dự và tự hào được thừa hưởng và kế thừa, phát huy truyền thống nhân ái, nhân văn tốt đẹp ấy, và đến nay Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trở thành một tổ chức hoạt động nhân đạo chuyên nghiệp, gắn bó và hòa đồng vào cuộc sống của nhân dân với gần 7,2 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên "Chữ thập đỏ", hoạt động tại 11.925 tổ chức Hội cơ sở.



Tôi được biết và đánh giá cao Hội chữ thập đỏ các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua trong điều kiện cả nước có nhiều khó khăn, phức tạp do dịch bệnh gây ra, lại phải dồn sức cho công cuộc xây dựng, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mình, đồng thời đã tổ chức rất thành công Đại hội Hội cấp mình và góp phần chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Hội với tinh thần nhất quán: khoa học, dân chủ, đổi mới, thiết thực, bám sát tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Hội chữ thập đỏ. Việc chuẩn bị Văn kiện Đại hội đã được các đồng chí xin ý kiến từ cơ sở, thông qua đó, không chỉ có thêm nhiều ý kiến đóng góp hoàn thiện Văn kiện, mà còn tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp Hội về những nhiệm vụ của Hội trong 5 năm tới, tạo dấu ấn đậm nét trong nhân dân, trong xã hội về vai trò và sự đóng góp, sự phát triển lớn mạnh của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.



Điều đặc biệt, tôi thực sự rất ấn tượng với những kết quả và thành tích mà nhiệm kỳ vừa qua hệ thống Hội đã đạt được, qua nhiều phong trào, với nhiều hình thức, thu hút nghĩa cử cao đẹp, các cấp hội và hàng vạn hội viên với bầu nhiệt huyết vì cộng đồng, với tinh thần "Thương người như thể thương thân" đã trợ giúp hàng chục triệu người có hoàn cảnh khó khăn, người bị tổn thương vươn lên trong cuộc sống bằng cả tinh thần và vật chất với số tiền hơn 23 nghìn tỷ đồng. Đất nước chúng ta còn nhiều khó khăn, còn nhiều người cần sự trợ giúp. Trong rất nhiều sự trợ giúp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm dành cho người có hoàn cảnh khó khăn thì sự trợ giúp từ Hội luôn là điểm sáng. Kết quả công tác của Hội không chỉ là ở những con số. Tôi đánh giá cao và biểu dương tính lan tỏa từ các hoạt động nhân đạo của Hội. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua mạng xã hội, kể cả qua nhiều kênh truyền thông nước ngoài, những tấm gương người tốt, việc thiện xuất hiện ngày càng nhiều; các giá trị nhân đạo, những tấm lòng nhân ái ngày càng có sức lan toả, làm cho đời sống cộng đồng ấm áp hơn; mọi người sống có trách nhiệm với nhau hơn; lấn át, xua đi những cái xấu, cái chưa tốt, chưa đẹp. Trong thành tựu to lớn đó, có sự đóng góp quan trọng của Hội. Tôi một lần nữa đánh giá cao và chân thành cảm ơn những đóng góp to lớn của tổ chức hội và đội ngũ cán bộ cùng lực lượng đông đảo hội viên của Hội trong sự nghiệp nhân đạo của chúng ta.

Thưa các đồng chí,

Tôi được biết, trong những ngày Đại hội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện tôn vinh những người hiến máu tiêu biểu toàn quốc. Đúng là niềm vui nối tiếp niềm vui, niềm vui, niềm hân hoan của đại biểu Đại hội được bồi đắp thêm bằng niềm hân hoan của những bông hoa hiến máu tiêu biểu. Tôi đánh giá rất cao những tấm gương hiến máu tiêu biểu của Hội, đây là minh chứng sinh động vì sự hiến dâng của tổ chức hội và các hội viên, những tấm gương có mặt tại Lễ tôn vinh thực sự là những bông hoa đẹp đi đầu trong phong trào của Hội và là 1 dấu ấn tiêu biểu trong 10 dấu ấn của nhiệm kỳ Đại hội X vừa qua. Xin hoan nghênh và nhiệt liệt biểu dương các tấm gương hiến máu tiêu biểu của Hội.

Về phương hướng công tác của Hội trong 5 năm tới: Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có ý kiến chỉ đạo và ngày mai đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ở đây, tôi xin được trao đổi với các đồng chí 2 vấn đề:

Một là, phải luôn luôn quan tâm công tác xây dựng tổ chức và cán bộ, hội viên của Hội. Tổ chức Hội của chúng ta được Bác Hồ sáng lập và làm Chủ tịch danh dự đầu tiên. Đó là niềm vinh dự, tự hào và sự động viên, khích lệ hết sức to lớn đối với Hội Chữ thập đỏ của chúng ta. Chúng ta, từ mỗi cán bộ, hội viên đến toàn Hội cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc ý nghĩa đó để ra sức phấn đấu, nỗ lực làm việc, làm việc với tinh thần "thương người như thể thương thân", đầy lòng nhân ái, nhân tình, vị tha, hết lòng, hết sức. Và như thế thì vai trò và uy tín của Hội càng cao. Tôi nghĩ: Uy tín của Hội là nguồn lực to lớn, là nhựa sống, là sức sống của tổ chức Hội. Uy tín của Hội không phải tự nhiên mà có, mà là từ hình ảnh, thái độ, hành vi, hành động, sự rèn luyện, phấn đấu toàn tâm, toàn ý của đội ngũ cán bộ Hội và hội viên đối với sự nghiệp nhân đạo, là từ mỗi kết quả mà hoạt động của Hội mang đến cho người nghèo, đóng góp chung cho xã hội. Mong các đồng chí suy nghĩ thấu đáo để có giải pháp phù hợp cho mục tiêu này trong thời gian tới.

Hai là, phải làm tốt hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền để tạo ra được nhiều phong trào hoạt động nhân đạo, từ thiện. Tôi đánh giá cao việc các đồng chí tổ chức phong trào "Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái", qua đó nhân lên những tấm gương về lòng nhân ái trong mỗi cơ quan, tổ chức, cộng đồng. Hội cần tổ chức một cách bài bản hơn, thiết thực hơn, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan của Đảng, Chính phủ, các đoàn thể chính trị - xã hội để tạo ra các phong trào hoạt động nhân đạo, làm công tác từ thiện. Trong các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhân đạo, nhân ái luôn luôn là giá trị cốt lõi, nổi trội, xuyên suốt. Do đó, sự thành công của Phong trào này sẽ là sự đóng góp to lớn về mặt tinh thần trong xây dựng xã hội giàu tình người và lòng nhân ái. Về hành động, tôi đánh giá cao và đề nghị các đồng chí tổ chức thật tốt Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", làm thế nào để mọi người có hoàn cảnh khó khăn, người bị tổn thương, người yếu thế đều nhận được sự trợ giúp từ Hội. Nếu Phong trào "Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái" là sự đóng góp về mặt đạo đức, tinh thần thì Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" là sự đóng góp thiết thực về mặt vật chất dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Mong các đồng chí thường xuyên chăm lo để các phong trào này ngày càng đi vào chiều sâu, có sức sống vững bền trong đời sống xã hội, trong nhân dân.

Cuối cùng, một lần nữa tôi xin chúc các đồng chí luôn luôn mạnh khoẻ, gia đình hạnh phúc, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác nhân đạo, từ thiện. Cho tôi gửi lời chào thân ái nhất tới các đại biểu về dự Đại hội và toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trong cả nước. Tôi tin chắc rằng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam của chúng ta nhất định sẽ thành công tốt đẹp; và nhất định phải thành công tốt đẹp!

Xin cảm ơn các đồng chí.”