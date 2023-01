Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô

Trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia năm 2022, Hà Nội là đơn vị đứng đầu về số lượng đoạt giải với 125 giải và 82 huy chương, giải thưởng quốc tế. Hà Nội là một trong 4 địa phương được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học Cơ sở mức độ 3.

Du lịch Hà Nội phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, với lượng khách đạt 18,7 triệu lượt, tăng gấp 4,7 lần so với năm 2021. Tổng doanh thu từ khách du lịch đạt trên 60.000 tỷ đồng, tăng 5,3 lần so với năm 2021, được World Travel Amards bình chọn là điểm đến du lịch hàng đầu thế giới năm 2022.



Lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị có chuyển biến tích cực, hạ tầng đô thị được duy trì tốt, công tác quy hoạch được đẩy mạnh, nhiều quy hoạch quan trọng được phê duyệt. Thành phố Hà Nội đã chi trả hỗ trợ kịp thời cho hơn 2,6 triệu lượt người khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 với số tiền trên 2.600 tỷ đồng; xây dựng nông thôn mới được tiếp tục đẩy mạnh. Thành phố Hà Nội có 15/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới. 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5 xã thuộc huyện Đan Phượng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thủ đô dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP. Đến nay, thành phố có 1.649 sản phẩm OCOP.



Quốc phòng, an ninh được củng cố. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai hiệu quả, đóng góp vào thành quả chung của đất nước trong năm 2022.