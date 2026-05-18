Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, đưa Đồng Nai vượt khỏi giới hạn trung tâm công nghiệp truyền thống

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đến làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Thành phố Đồng Nai.



*Nhanh chóng triển khai nghị quyết bằng các hành động



Thành phố Đồng Nai có 95 đơn vị hành chính xã, phường. Năm 2025, kinh tế Đồng Nai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, quy mô kinh tế đạt gần 678 nghìn tỷ đồng, đóng góp trên 5% GDP cả nước, xếp thứ 4 cả nước. Đồng Nai duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đạt khoảng 9,63% năm 2025, là địa phương đứng đầu cả nước xét về mức độ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng; xếp thứ 7 cả nước về tốc độ tăng trưởng. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây của Đồng Nai. Trong quý I năm 2026, Đồng Nai vẫn duy trì được mức tăng trưởng cao 9,76% cao nhất khu vực phía Nam. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.



Tại buổi làm việc, đại diện Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, điểm nghẽn đang cản trở phát triển như: quy hoạch và quản lý không gian còn thiếu đồng bộ, liên kết vùng, thiếu tầm nhìn dài hạn; sự khác biệt về trình độ phát triển sẽ khó khăn trong quản trị thống nhất; phát triển đô thị còn phân tán, tình trạng điều chỉnh quy hoạch, đầu cơ đất đai, dự án chậm triển khai vẫn còn xảy ra; không gian sống Đồng Nai chưa được khai thác tương xứng; hạ tầng giao thông, đô thị, thoát nước, y tế, giáo dục còn chịu áp lực lớn; nguồn lực tài chính còn hạn chế so với nhu cầu đầu tư rất lớn…; đồng thời kiến nghị và đề xuất một số giải pháp phát triển trong giai đoạn tới.



Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tâm huyết của các đại biểu, phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Đồng Nai cần tiếp thu tối đa để làm cơ sở cho những kế hoạch hành động trong tương lai.



Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, trong thời gian tới, thành phố cần tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất; nhanh chóng triển khai nghị quyết bằng các hành động, sản phẩm, kết quả cụ thể; được lượng hóa bằng đề án, dự án, công trình, chỉ tiêu, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng. Mỗi nghị quyết cần được đặt trong tổng thể lợi thế riêng có của Đồng Nai. Đảng bộ phải thật sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất. Công tác cán bộ phải lấy sản phẩm, tiến độ, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, khả năng xử lý việc khó làm thước đo chủ yếu; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, kiên quyết thay thế cán bộ trì trệ, né tránh trách nhiệm.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, đưa Đồng Nai vượt khỏi giới hạn của một trung tâm công nghiệp truyền thống. Đồng Nai phải phát triển bằng năng suất, công nghệ, hàm lượng tri thức, năng lực đổi mới và sức lan tỏa đối với doanh nghiệp trong nước, thay vì dựa nhiều vào đất công nghiệp, số lượng dự án và lao động giá rẻ.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, lấy Cảng hàng không quốc tế Long Thành làm hạt nhân tái cấu trúc không gian phát triển. Thành phố cần sớm xây dựng đề án tổng thể phát triển đô thị sân bay Long Thành, Nhơn Trạch và vùng phụ cận; phối hợp với các bộ, ngành bảo đảm tiến độ sân bay Long Thành giai đoạn 2, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, các tuyến kết nối sân bay và hạ tầng liên vùng…



Thành phố Đồng Nai cần nâng tầm quy hoạch và siết chặt quản lý đất đai, tài nguyên, đô thị. Quy hoạch của Đồng Nai phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ, khả thi, đủ sức dẫn dắt phát triển, không chạy theo dự án và không bị chi phối bởi lợi ích cục bộ, đầu cơ đất đai. Thành phố cần tổ chức lại không gian theo hướng đa trung tâm; phải quản lý thật chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá, đấu thầu, bồi thường, giải phóng mặt bằng; kiên quyết xử lý tình trạng giữ đất, đầu cơ, chậm đưa đất vào sử dụng. Các vấn đề về bô-xít, đất lâm nghiệp, nông lâm trường, Vườn quốc gia Cát Tiên phải được rà soát thận trọng, hài hòa giữa phát triển, bảo tồn, quốc phòng - an ninh và quyền lợi chính đáng của người dân.



* Hướng tới thành phố hiện đại, văn minh, nghĩa tình, đáng sống



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, lấy con người làm trung tâm của mọi chính sách phát triển. Đồng Nai phải hướng tới một thành phố hiện đại, văn minh, nghĩa tình, đáng sống; tăng trưởng kinh tế phải gắn với tiến bộ xã hội, an sinh, môi trường và bản sắc văn hóa.

