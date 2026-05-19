Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao giấy chứng nhận tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Phan Văn Thúy (Đảng bộ phường Ba Đình). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Trong đợt trao Huy hiệu Đảng dịp 19/5, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 8.511 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi đảng trở lên (trong đó: Huy hiệu 80 năm tuổi đảng có 36 đảng viên, Huy hiệu 75 năm tuổi đảng có 12 đảng viên, Huy hiệu 70 năm tuổi đảng có 38 đảng viên).



Tại buổi Lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Giấy chứng nhận Huy hiệu 80 năm tuổi đảng cho 19 đảng viên; Giấy chứng nhận Huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho 3 đảng viên; Giấy chứng nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho 12 đảng viên.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao giấy chứng nhận cho các đảng viên lão thành được nhận Huy hiệu 80, 75 và 70 năm tuổi Đảng. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi đảng có ý nghĩa lớn lao đặc biệt, là sự ghi nhận của Đảng đối với cả một đời phấn đấu, hy sinh, rèn luyện và cống hiến. Đó là biểu tượng của lòng trung thành, của danh dự, của lời thề son sắt với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. 70 năm, 75 năm, 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là một chặng đường rất dài. Chặng đường ấy gần như đi qua những bước ngoặt lớn nhất của cách mạng Việt Nam; từ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đến công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập. Có những năm tháng đầy khói lửa; có những thời kỳ rất khó khăn, thử thách; có những lúc người cộng sản phải chứng tỏ bản lĩnh không chỉ bằng sự dũng cảm trước hiểm nguy, mà còn bằng sự bền bỉ, trong sáng, khiêm nhường, tận tụy, vượt qua chính mình trong đời sống hằng ngày.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ, trong số các đồng chí được trao Huy hiệu Đảng dịp này, có người trực tiếp tham gia kháng chiến, phục vụ chiến đấu; có người trưởng thành trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận, đoàn thể, địa phương, cơ sở; có người cả đời âm thầm cống hiến ở những vị trí bình dị nhưng rất vẻ vang. Dù ở đâu, làm gì, các đồng chí đều có một điểm chung rất đáng kính trọng. Đó là tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng; giữ gìn phẩm chất, danh dự, khí tiết của người đảng viên cộng sản. Có thể chức vụ, công việc, hoàn cảnh mỗi người khác nhau, nhưng lý tưởng thì đều thống nhất - đó là phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Chính những điều đó làm nên sự cao quý của Huy hiệu Đảng. Tấm Huy hiệu không chỉ được gắn trên ngực áo, đóng khung trên tường. Điều đặc biệt, Huy hiệu Đảng được khắc trong lòng Đảng, trong lòng nhân dân, như một biểu tượng của niềm tin, của lý tưởng, của cống hiến và trách nhiệm nêu gương.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thời cơ rất lớn, yêu cầu rất cao, khó khăn, thách thức nhiều, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đổi mới thể chế, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và nâng cao đời sống nhân dân. Muốn làm được những việc lớn đó, Đảng ta phải thật sự trong sạch, vững mạnh. Nhà nước phải thật sự của dân, do dân, vì dân. Cán bộ, đảng viên phải thật sự tiên phong, gương mẫu. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ cuộc sống, từ nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Mọi việc làm phải hướng tới mục tiêu cao nhất là đất nước hùng cường, nhân dân ấm no, tự do, hạnh phúc. Trong hành trình ấy, truyền thống cách mạng của các thế hệ đảng viên lão thành là nguồn sức mạnh tinh thần vô giá. Đó không chỉ là lịch sử để chúng ta tự hào, mà còn là nền tảng để chúng ta hành động. Đó không chỉ là di sản để trân trọng, mà còn là chuẩn mực để mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, tự nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước dân.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là niềm tự hào lớn của Đảng bộ Thủ đô. Trách nhiệm của Hà Nội là làm cho truyền thống cách mạng tiếp tục tỏa sáng trong từng tổ chức Đảng, từng cơ quan, đơn vị, từng khu dân cư, từng cán bộ, đảng viên; để người dân Thủ đô thấy Đảng ở gần mình, lắng nghe mình, hiểu mình, vì mình và hành động vì cuộc sống của mình. Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại; đi đầu trong phát triển văn hóa, xây dựng con người thanh lịch, văn minh; đi đầu trong giữ gìn kỷ cương, phép nước, chăm lo đời sống nhân dân, tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận xã hội.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các đồng chí đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe; phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm và tình cảm cách mạng của mình; tiếp tục là chỗ dựa tinh thần tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; tiếp tục góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu và thế hệ trẻ. Mỗi lối sống mẫu mực trong gia đình, khu dân cư là một tấm gương thuyết phục, lan tỏa nét đẹp trong đời sống thường ngày. Mỗi thái độ kiên định, trong sáng, trách nhiệm của người đảng viên lão thành là sự củng cố niềm tin, giữ gìn đoàn kết, làm vững nền tảng chính trị từ cơ sở.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các đồng chí đảng viên cao tuổi; phải thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu ý kiến tâm huyết, trách nhiệm.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao giấy chứng nhận cho các đảng viên lão thành được nhận Huy hiệu 75 và 70 năm tuổi Đảng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Tụ, Thiếu tướng, Giáo sư - Tiến sỹ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Quân y, đảng viên Chi bộ 17, Đảng bộ phường Kim Liên, thành phố Hà Nội, được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi đảng phát biểu khẳng định, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, luôn ý thức sâu sắc rằng mình phải tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



Đồng chí Nguyễn Tụ bày tỏ tin tưởng, Đảng sẽ tiếp tục dẫn dắt dân tộc vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững. Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc sẽ đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng; khẳng định nguyện giữ trọn lời thề suốt đời trung với Đảng, hiếu với dân, tiếp tục nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục con cháu nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nguyện đem hết trí tuệ, cống hiến, tham gia xây dựng đảng, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.