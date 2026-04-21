Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

Bản lĩnh người cộng sản chân chính



Lễ kỷ niệm bắt đầu với Chương trình nghệ thuật: “Hà Huy Tập - Tấm gương sáng mãi” đã để lại nhiều cảm xúc sâu lắng và niềm tự hào về người chiến sĩ cộng sản kiên trung, trọn đời cống hiến cho Đảng và dân tộc.



Đồng chí Hà Huy Tập, sinh ngày 24/4/1906, trong một gia đình nhà nho nghèo tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh. Với 35 tuổi đời, 16 năm hoạt động cách mạng, gần 2 năm làm Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập đã có những đóng góp to lớn cho Đảng và cách mạng Việt Nam. Tên tuổi và sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và của dân tộc Việt Nam.



Cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã để lại cho Đảng ta nhiều bài học quý báu, đó là tinh thần không ngừng học tập, phấn đấu vươn lên trước mọi khó khăn, thách thức; thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, tư duy lý luận sắc bén, kiên định bảo vệ chân lý, lẽ phải; nhạy bén với tình hình, linh hoạt chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng khi bối cảnh thay đổi; chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức, giữ vững sự đoàn kết thống nhất, vững vàng trước mọi tình huống khó khăn; nêu cao tinh thần cống hiến, xả thân vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự trường tồn của dân tộc.



Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.



Đảng bộ tỉnh tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10% gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và con người Hà Tĩnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững; góp phần cùng cả nước từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.



Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Ở đồng chí hội tụ tư duy lý luận sắc bén, bản lĩnh kiên cường, khí tiết người cộng sản chân chính, trọn đời hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.



Tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của đồng chí Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sĩ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước thân dân và tương lai dân tộc; tự nhắc mình không ngừng rèn luyện, học tập, noi theo các bậc tiền bối. Đó là lòng yêu nước gắn với lý tưởng cộng sản, khát vọng giải phóng dân tộc, giải phóng con người; là niềm tin sắt son vào con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn; là tinh thần kiên trung, dấn thân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp chung; là tư duy lý luận sắc bén gắn với thực tiễn và yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Và hơn hết, đó là bản lĩnh người cộng sản chân chính: càng gian nan càng vững chí, càng thử thách càng sáng rõ niềm tin, giữ vững phương hướng, khí tiết, hành động quyết liệt, đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết.



Đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới với thời cơ lớn nhưng cũng nhiều thách thức, đòi hỏi bản lĩnh vững vàng, tư duy đổi mới, quyết tâm cao và hành động quyết liệt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, noi gương đồng chí Hà Huy Tập, chúng ta phải nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhận diện trúng điểm nghẽn để hành động quyết liệt, hiệu quả; không để tư duy cũ, lối mòn trì trệ kìm hãm bước tiến của đất nước. Yêu cầu cấp bách hiện nay là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tư duy quản trị và tổ chức thực hiện; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; xây dựng bộ máy tinh gọn, kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, an toàn; khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực cho đất nước phát triển nhanh, bền vững.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, phải hun đúc tinh thần dấn thân, hành động quyết liệt, sẵn sàng đương đầu gian khó, gánh vác trách nhiệm vì việc lớn của Đảng, của dân tộc. Trong giai đoạn mới, phẩm chất ấy phải trở thành chuẩn mực hành động của mỗi cán bộ, đảng viên: dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, dám hành động vì lợi ích chung; lấy kết quả thực chất làm thước đo, lấy sự hài lòng, hạnh phúc của nhân dân làm tiêu chí cao nhất; đã có khí thế phải giữ vững, nâng cao; đã có chuyển biến phải phát triển thành bước tiến; đã có kết quả phải bồi đắp thành xu thế không thể đảo ngược; tuyệt đối không chần chừ, không để phong trào chững lại; trái lại, phải nuôi dưỡng ý chí tiến công, chủ động vượt qua, bứt phá và đi lên.