Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Colombo, Sri Lanka

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở khuôn viên Thư viện Cộng đồng Colombo. Ảnh: Ngọc Thúy - PV TTXVN tại Nam Á

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong số ít tượng đài lãnh tụ nước ngoài được đặt tại trung tâm thủ đô Colombo, thể hiện tình cảm chân thành và bền chặt mà nhân dân Sri Lanka dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua.



Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đi thăm Không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thư viện Cộng đồng Colombo; nghe lãnh đạo Thư viện giới thiệu và trình bày về dự án nâng cấp Không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake thăm Thư viện Cộng đồng Colombo. Ảnh: Phóng viên Quang Trung tại Nam Á

Nhân dịp này, Việt Nam đã trao biểu trưng hỗ trợ thủ đô Colombo nhằm gìn giữ, phát triển Không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Thư viện Cộng đồng Colombo, góp phần tăng cường hiểu biết về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.



Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam và đấu tranh vì hòa bình, công lý, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới, đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ra Nghị quyết năm 1987 vinh danh là “Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”. Tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần thúc đẩy các phong trào đấu tranh chống thực dân, đế quốc trên toàn cầu, đồng thời truyền cảm hứng cho công cuộc xây dựng một thế giới công bằng và nhân văn hơn.



Sri Lanka là quốc gia đặc biệt khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh 3 lần ghé thăm vào các năm 1911, năm 1928 và năm 1946 trong hành trình tìm đường cứu nước của Người, trong đó lần cuối cùng là trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa./.