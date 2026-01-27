Tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách nhà ngoại giao Nguyễn Thị Bình​

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Trưng bày gồm 4 phần. Phần thứ nhất giới thiệu hành trình từ truyền thống gia đình yêu nước đến quá trình hình thành lý tưởng cách mạng, khắc họa chân dung một nữ sinh ưu tú sớm giác ngộ và dấn thân vì độc lập dân tộc. Phần 2 chính là điểm nhấn của trưng bày nhằm tôn vinh bà Nguyễn Thị Bình như biểu tượng tiêu biểu của trí tuệ và bản lĩnh ngoại giao Việt Nam, ngoại giao được nhìn nhận không chỉ ở phương diện chính trị mà còn là sự kết nối bằng đồng cảm và chân thành.

Phần thứ 3 của trưng bày phản ánh những đóng góp bền bỉ, tận tụy của bà đối với đất nước trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, ngoại giao, y tế, văn hóa, xã hội và các hoạt động vì hòa bình, nhân đạo, đặc biệt là sự quan tâm sâu sắc đối với nạn nhân chất độc da cam.

Phần cuối khẳng định những giá trị còn mãi, gửi gắm bài học về trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách của người phụ nữ Việt Nam cho các thế hệ mai sau.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc tổ chức trưng bày chuyên đề “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh” tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự tri ân đối với một nhân vật lịch sử tiêu biểu của ngoại giao Việt Nam. Ông mong rằng thông qua các hiện vật được trưng bày tại đây sẽ lan tỏa thông điệp mạnh mẽ tới thế hệ trẻ về khát vọng cống hiến, phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam; khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về hòa bình, hữu nghị, hợp tác và tôn trọng các giá trị tiến bộ của nhân loại.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, trong con mắt của bạn bè quốc tế những năm 1960–1970, hình ảnh, tiếng nói của bà Nguyễn Thị Bình đã để lại dấu ấn sâu sắc, trở thành niềm tự hào và nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ cán bộ ngoại giao, đặc biệt là nữ giới. Bà Nguyễn Thị Bình đã thuyết phục thế giới bằng trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách của phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế. Hành trình của bà Nguyễn Thị Bình là quá trình hội nhập quốc tế trong bối cảnh chiến tranh, vì mục tiêu độc lập, thống nhất đất nước, hòa bình, phát triển và hạnh phúc, được thực hiện bằng khát vọng, sự cống hiến bền bỉ.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, bà Nguyễn Thị Bình là hình mẫu tiêu biểu của một nhà ngoại giao gắn bó chặt chẽ với thực tiễn chiến trường miền Nam trong bối cảnh đất nước còn chiến tranh. Qua các tư liệu, hình ảnh và phát biểu của bà tại Hội nghị Paris cho thấy bà là một nhà ngoại giao Việt Nam giàu trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm với vận mệnh đất nước. Những phát biểu đanh thép của bà không chỉ có giá trị ngoại giao mà còn mang ý nghĩa cổ vũ tinh thần to lớn đối với lực lượng trên chiến trường. Việc bà sử dụng thành thạo ngoại ngữ, đối thoại và thuyết phục báo chí quốc tế đã góp phần khẳng định vị thế của ngoại giao Việt Nam trên trường quốc tế, trở thành nguồn cảm hứng về trí tuệ, bản lĩnh và niềm tin cho các thế hệ hôm nay, đặc biệt là giới trẻ.

Các đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Trưng bày chuyên đề “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh” dự kiến diễn ra đến ngày 30/4/2026 tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh)./.