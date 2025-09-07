Tôn vinh tiếng Việt: Sợi dây gắn kết cộng đồng, thắp sáng tình yêu văn hóa Việt trên đất Séc

Mùa Hè thường là kỳ nghỉ của các học sinh sau một năm học vất vả. Nhưng với con em cộng đồng người Việt tại Séc, đây lại là khoảng thời gian quý giá để đến các lớp học tiếng Việt, gặp gỡ bạn bè đồng trang lứa và giao lưu bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ. Vì vậy, cuộc thi Tôn vinh tiếng Việt không chỉ là sân chơi mà còn là dịp để các em thể hiện thành quả học tập trước gia đình và cộng đồng.

Hầu hết các thí sinh tham dự là học viên đến từ các trung tâm tiếng Việt trên khắp CH Séc. Dù chỉ mới trải qua vài khóa học, các em đã thể hiện khả năng ngôn ngữ qua những phần thi sinh động như đọc thơ, kể chuyện, hát, vẽ tranh… Không ít em khiến cha mẹ bất ngờ vì sự tiến bộ vượt bậc và tự tin nói tiếng Việt.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, cô giáo Lê Hồng Nhung - thành viên Ban tổ chức - cho biết: “Mục đích lớn nhất của cuộc thi là tạo ra sân chơi bổ ích để thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Séc có cơ hội học tập, rèn luyện và sử dụng tiếng Việt, ngôn ngữ mà cha mẹ các em vẫn nói hằng ngày. Khi các em nói được tiếng Việt, khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình được thu hẹp và sự gắn kết sẽ thêm bền chặt. Đồng thời, học giỏi tiếng Việt cũng giúp các em hiểu hơn về văn hóa Việt Nam và tự tin quảng bá tới bạn bè Séc”.

Nhiều phụ huynh có mặt trong khán phòng không giấu nổi xúc động khi nghe con em mình đọc những câu thơ, kể những câu chuyện dân gian bằng tiếng Việt hay cất lên giai điệu quen thuộc của quê hương. Ánh mắt họ đong đầy hạnh phúc khi tiếng Việt vẫn được gìn giữ và tiếp nối qua từng thế hệ.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Quốc Thành - thường trực Ban công tác cộng đồng của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc - đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng trong việc duy trì phong trào dạy và học tiếng Việt cũng như tổ chức cuộc thi có ý nghĩa này. Ông khẳng định Đại sứ quán luôn đồng hành, hỗ trợ các hội đoàn, trung tâm ngôn ngữ và cá nhân tâm huyết để tiếng Việt tiếp tục được bảo tồn, lan tỏa tại Séc.

Nhân dịp này, Đại sứ quán đã trao tặng bằng khen cho những tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào dạy và học tiếng Việt, coi đây như sự khích lệ, động viên để phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Cuộc thi Tôn vinh tiếng Việt không chỉ là sân chơi ngôn ngữ mà còn là dịp để cộng đồng người Việt tại Séc khẳng định tình yêu quê hương, hướng về cội nguồn.

Trong nhịp sống hội nhập nơi đất khách, việc gìn giữ tiếng Việt cũng chính là giữ gìn bản sắc, giữ “hồn Việt” cho các thế hệ mai sau. Những tiếng cười, ánh mắt tự hào và những tràng pháo tay vang lên trong đêm chung kết là minh chứng rằng dù xa quê hương hàng nghìn cây số, tiếng Việt vẫn luôn ngân vang, trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, thắp sáng tình yêu văn hóa Việt trên đất Séc./.