Tôn vinh những đóng góp to lớn của đội ngũ nữ trí thức Việt Nam

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định: Đây là sự kiện rất có ý nghĩa nhằm ghi nhận những thành tích nổi bật của nữ trí thức trong hoạt động khoa học công nghệ và hoạt động hội. 162 nhà khoa học, hội viên được tôn vinh, biểu dương hôm nay đã khẳng định vị thế của đội ngũ nữ trí thức cả nước trong nghiên cứu khoa học, giáo dục, y tế, văn hóa và đối ngoại, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, lan tỏa giá trị phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế. Trong số các chị được tôn vinh, biểu dương hôm nay, nhiều chị không chỉ có thành tích xuất sắc trong chuyên môn, còn đoạt nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý của Nhà nước, của các tổ chức khoa học uy tín trong nước và quốc tế. Những thành công đó được ứng dụng hiệu quả trên thực tế, đã đóng góp không nhỏ trong đời sống xã hội và sự phát triển của đất nước.



Từ những tấm gương nữ trí thức tiêu biểu trong lễ tôn vinh và biểu dương lần này, có thể thấy sự lớn mạnh không ngừng của Hội Nữ trí thức Việt Nam 15 năm qua. Phần lớn hội viên Hội nữ trí thức Việt Nam đã và đang đảm nhận nhiều nhiệm vụ chủ chốt về khoa học công nghệ ở các trường đại học, viện nghiên cứu lớn, học viện và các cấp quản lý. Chất lượng hội viên ngày càng được khẳng định. Trong số gần 6.000 hội viên có 24 Giáo sư, 224 Phó Giáo sư, 727 Tiến sĩ, 20 Nghệ sỹ Nhân dân, 30 Nghệ sỹ Ưu tú và khoảng 2.000 Thạc sỹ, 2 Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Nhiều hội viên đã được nhận Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ; Giải thưởng Kovalevskaia, Giải thưởng phụ nữ Việt Nam và các giải thưởng Khoa học - Công nghệ cao ở cấp quốc gia, quốc tế. Hội Nữ trí thức Việt Nam đã thực sự là một tổ chức nghề nghiệp riêng, mái nhà chung của trí tuệ, sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến. Trong suốt 15 năm hình thành và phát triển, Hội nữ trí thức Việt Nam đã từng bước khẳng định vai trò là tổ chức kết nối, phát huy và lan tỏa giá trị của đội ngũ trí thức Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú đa dạng và hiệu quả, không chỉ trong nước mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng ra khu vực và quốc tế - bà Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ.



Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao chứng nhận tôn vinh Nhà giáo nhân dân, Anh hùng Lao động, PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Đây là lần đầu tiên 44 nữ tri thức tiêu biểu đã được tôn vinh trong cả quá trình 15 năm thành lập và phát triển của Hội nữ tri thức Việt nam (2011-2026). Ngoài ra, 118 nữ tri thức tiêu biểu giai đoạn 2021-2026 đã được biểu dương.



Các cá nhân tiêu biểu được lựa chọn tôn vinh, biểu dương đều đáp ứng những tiêu chí chặt chẽ về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm xã hội. Đây là những nữ trí thức có nhiều thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển doanh nghiệp, sáng tạo nghệ thuật, hoạt động cộng đồng và xây dựng tổ chức Hội. Đặc biệt, đối với danh hiệu tôn vinh nữ trí thức tiêu biểu trong chặng đường từ khi thành lập Hội đến nay, các cá nhân được xét chọn không chỉ có thành tích xuất sắc trong chuyên môn, còn đạt nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý của Nhà nước, của các tổ chức khoa học uy tín trong nước và quốc tế; có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hội Nữ trí thức Việt Nam và sự phát triển của đội ngũ nữ trí thức nước nhà.



Trong số 44 đại biểu được tôn vinh có 14 Giáo sư, 14 Phó Giáo sư, 2 Nhà giáo Nhân dân, 3 Nhà giáo Ưu tú, 2 Thầy thuốc Nhân dân, 1 Thầy thuốc Ưu tú, 2 Nghệ sĩ Nhân dân, 1 Đại sứ và 4 Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đại biểu cao tuổi nhất năm nay là 88 tuổi. Có thể kế đến như: Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Danh dự Hội Nữ trí thức Việt Nam; Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam - một trong những nữ lãnh đạo tiêu biểu của Việt Nam, có nhiều đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực quản lý nhà nước, giáo dục, khuyến học và phát triển đội ngũ trí thức nữ. Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Phạm Thị Trân Châu, nguyên Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa I và II - nhà khoa học uy tín hàng đầu trong lĩnh vực Hóa sinh học của Việt Nam, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển khoa học cơ bản, công nghệ sinh học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Anh hùng lao động Nguyễn Thị Trâm, một trong những nhà khoa học xuất sắc của ngành nông nghiệp Việt Nam, được đông đảo đồng nghiệp và người dân biết đến với tên gọi thân thương "Trâm lúa". Giáo sư, Tiến sỹ, Thầy thuốc nhân dân, Anh hùng Lao động Huỳnh Phương Liên, nguyên Trưởng khoa Virus, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương - nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất vaccine, người có đóng góp đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của ngành y học dự phòng nước nhà. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Hòe, nhà khoa học, doanh nhân tiêu biểu của Việt Nam, người tiên phong trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nano vào sản xuất sơn và vật liệu bảo vệ công trình…





Các hội viên nữ trí thức tiêu biểu được tặng Bằng khen của Hội Nữ trí thức Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Được thành lập ngày 8/3/2011, với 350 hội viên ban đầu, trải qua 15 năm xây dựng, phát triển, Hội nữ tri thức Việt Nam đã quy tụ gần 6.000 hội viên trên cả nước, gồm các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân, nhà ngoại giao, nghệ sĩ, nhà báo…, đang đóng góp tích cực trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Hội Nữ trí thức Việt Nam đã và đang khẳng định vai trò là mái nhà chung ấm áp, gắn kết đội ngũ nữ tri thức cả nước, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.



Dịp này, lãnh đạo Hội nữ trí thức Việt Nam cũng bày tỏ sự tri ân đối với hàng nghìn nữ trí thức Việt Nam đang ngày đêm lặng thầm cống hiến trên khắp mọi miền đất nước. Đó là những nhà khoa học miệt mài trong phòng thí nghiệm; những giảng viên tận tụy trên giảng đường; những bác sĩ, chuyên gia, doanh nhân, nghệ sĩ vừa hoàn thành xuất sắc công việc chuyên môn vừa chăm lo gia đình và đóng góp cho cộng đồng. Lễ tôn vinh và biểu dương lần này không chỉ là hoạt động ghi nhận những thành tựu nổi bật của đội ngũ nữ trí thức Việt Nam, còn lan tỏa tinh thần cống hiến, khơi dậy khát vọng sáng tạo, truyền cảm hứng cho thế hệ phụ nữ trẻ tiếp tục theo đuổi khoa học, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, đóng góp ngày càng hiệu quả cho sự phát triển phồn vinh của đất nước./.