Tổ chức giải đấu đặc sắc dành riêng cho đồng bào Khmer

Ban tổ chức tri ân đơn vị đồng hành cùng Giải đấu. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Giải đấu quy tụ 32 đội bóng với tổng số 800 vận động viên đến từ 4 tỉnh, thành phố có đông đồng bào Khmer gồm: Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long và An Giang. Các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, với thời lượng 50 phút/trận (chia làm 2 hiệp). Điểm độc đáo của giải năm nay là các trận đấu diễn ra trên mặt sân đất ruộng, mang đậm dấu ấn đặc trưng của nông dân miền Tây, tạo nên không khí tranh tài sôi nổi, kịch tính ngay từ những vòng đấu đầu tiên.



Về cơ cấu giải thưởng, đội vô địch sẽ nhận 60 triệu đồng cùng cúp, huy chương và bảng danh vị. Các giải nhì và ba lần lượt nhận 40 triệu đồng và 20 triệu đồng. Ban Tổ chức cũng trao nhiều danh hiệu cá nhân và tập thể xuất sắc khác.



Ông Võ Ngọc Văn Quân, Trưởng ban Tổ chức cho biết, giải đấu xuất phát từ những trận bóng giao lưu bình dị trên các thửa ruộng sau mùa gặt, đến nay đã được tổ chức bài bản và chuyên nghiệp. Sự phát triển này khẳng định bước tiến của phong trào thể thao quần chúng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với đời sống văn hóa - tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer.



Giải đấu không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, khuyến khích phong trào rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các địa phương. Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh người nông dân Khmer năng động, hiện đại và vùng đất miền Tây nghĩa tình, giàu bản sắc. Ban tổ chức kỳ vọng lan tỏa được thông điệp: Thể thao là nền tảng của sức khỏe, chất lượng cuộc sống và sự phát triển bền vững cộng đồng.



Giải đấu diễn ra đến ngày 14/4, được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV10, VTV5 và các nền tảng số của VTV. Giải đấu hứa hẹn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần ngày hội văn hóa – thể thao tiêu biểu của đồng bào Khmer trong dịp Chôl Chnăm Thmây 2026./.