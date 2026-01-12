Tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Ehime, Nhật Bản tăng cường hợp tác kinh tế bền vững

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cho biết, Vĩnh Long hiện sở hữu nhiều lợi thế nổi bật trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng công nghiệp, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, văn hóa - du lịch, giáo dục và đào tạo. Cùng với đó, quan hệ kinh tế giữa tỉnh Vĩnh Long và các đối tác Nhật Bản không ngừng được mở rộng. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sang thị trường Nhật Bản đạt hơn 767 triệu USD, nhập khẩu hơn 241 triệu USD. Trên địa bàn tỉnh có 15 dự án FDI của Nhật Bản với tổng vốn đầu tư 341,58 triệu USD, xếp thứ 4/24 quốc gia, vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào tỉnh.

Ông Trần Trí Quang khẳng định, trên cơ sở hợp tác trước đây giữa tỉnh Ehime và tỉnh Bến Tre (cũ), hai bên đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, nhất là trong các lĩnh vực đào tạo và phái cử lao động, nông nghiệp, xúc tiến thương mại - đầu tư và giao lưu nhân dân. Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Vĩnh Long và chính quyền tỉnh Ehime trong giai đoạn tiếp theo có ý nghĩa quan trọng, vừa kế thừa thành quả hợp tác trước đây, vừa mở ra giai đoạn hợp tác mới, phù hợp với quy mô, tiềm năng và định hướng phát triển của tỉnh Vĩnh Long.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tin tưởng, với nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản được thiết lập năm 2023, cùng với sự tin cậy và thiện chí giữa hai địa phương, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Ehime sẽ tiếp tục được triển khai ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, sâu sắc và hiệu quả. Trọng tâm là các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu bổ trợ lẫn nhau như: Phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến - logistics, du lịch và giao lưu văn hóa.

Ngài Tokihiro Nakamura – Thống đốc tỉnh Ehime, Nhật Bản phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Ngài Tokihiro Nakamura, Thống đốc tỉnh Ehime cho biết, sau khi ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác kinh tế giữa tỉnh Ehime với tỉnh Bến Tre (cũ) vào tháng 8/2022, nhiều dự án hợp tác đã được triển khai hiệu quả, nổi bật là những dự án doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các khu công nghiệp, ứng dụng công nghệ kỹ thuật tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo, xử lý chất thải, ô nhiễm nguồn nước trong lĩnh vực thủy sản, chương trình phái thực tập sinh kỹ thuật.

Ngài Thống đốc tỉnh Ehime tin tưởng, việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác lần này sẽ nâng tầm quan hệ giữa hai địa phương, mở ra nhiều dự án đầu tư, hợp tác kinh tế được triển khai tại tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu tặng quà lưu niệm cho Ngài Tokihiro Nakamura – Thống đốc tỉnh Ehime, Nhật Bản. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Theo Bản ghi nhớ hợp tác, UBND tỉnh Vĩnh Long (Việt Nam) và chính quyền tỉnh Ehime (Nhật Bản) thống nhất thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua xây dựng và tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế bền vững. Nội dung hợp tác tập trung vào các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, đầu tư, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế và tăng cường giao lưu văn hóa giữa các địa phương; tạo dựng mối quan hệ mật thiết và thúc đẩy trao đổi, chia sẻ thông tin và kiến tạo các cơ hội hợp tác kinh doanh, hướng tới phát triển của địa phương và doanh nghiệp.

Cùng với đó, hai tỉnh sẽ hợp tác tổ chức các chương trình, hoạt động như giao lưu doanh nghiệp, hội nghị kết nối thương mại, hội thảo giới thiệu công nghệ, các cuộc họp, hội nghị chuyên đề và sự kiện tương tự nhằm kiến tạo cơ hội kinh doanh mang lại lợi ích. Hai địa phương ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cả hai cùng quan tâm như công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và các dự án liên quan đến mục tiêu phát triển bền vững như ứng phó biến đổi khí hậu.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang và Ngài Tokihiro Nakamura – Thống đốc tỉnh Ehime, Nhật Bản ký kết Bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Đồng thời, hai tỉnh tăng cường phối hợp và hợp tác trong việc đào tạo nguồn nhân lực, phái cử và tiếp nhận lao động như thực tập sinh kỹ năng, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của kinh tế địa phương./.