Tỉnh Khánh Hòa “đánh thức” cơ hội kết nối đầu tư và du lịch tại Malaysia

Các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam và Malaysia ký thỏa thuận hợp tác tại Hội nghị. Ảnh: Bùi Hoàn - PV TTXVN tại Malaysia

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Malaysia đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 11/2024, tạo tiền đề vững chắc cho các địa phương như Khánh Hòa khai phá những dư địa hợp tác mới. Với sự tham dự của nhiều đại diện doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước, sự kiện này cũng đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thắt chặt mối quan hệ kinh tế giữa địa phương ven biển miền Trung Việt Nam với một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực ASEAN.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lữ Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh địa phương này không chỉ là một trung tâm du lịch biển hàng đầu với đường bờ biển dài gần 500 km và hơn 200 đảo lớn nhỏ, mà còn là vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ với hệ sinh thái kinh tế đa dạng. Ông khẳng định Khánh Hòa đang hội tụ đủ các điều kiện để trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, logistics và năng lượng của khu vực nhờ hệ thống hạ tầng đồng bộ từ cảng nước sâu đến sân bay quốc tế Cam Ranh. Với định hướng trở thành đô thị trực thuộc Trung ương vào năm 2030 theo mô hình đô thị thông minh và bền vững, Khánh Hòa đang mở ra những cơ hội đầu tư chưa từng có. Ông Lữ Thanh Hải cho biết tỉnh này sẵn sàng đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Malaysia.

Tại hội nghị, ông Ngô Quang Hưng - đại diện Thương vụ Việt Nam tại Malaysia cho rằng quốc gia Đông Nam Á này là một thị trường có sức mua cao với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người đạt trên 14.000 USD và là cửa ngõ quan trọng để tiếp cận thị trường Hồi giáo toàn cầu có quy mô gần 2 tỷ người tiêu dùng. Ông Ngô Quang Hưng nhận định các sản phẩm đặc trưng của Khánh Hòa như thủy hải sản, yến sào, rong nho và thực phẩm dinh dưỡng có tiềm năng rất lớn tại đây vì người tiêu dùng Malaysia ngày càng quan tâm đến các sản phẩm tự nhiên, tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, việc đầu tư vào hệ thống sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn Halal được xem là “chìa khóa vàng” để các doanh nghiệp của Khánh Hòa không chỉ mở rộng sang thị trường Malaysia mà còn vươn xa tới các quốc gia Hồi giáo tại các khu vực Trung Đông và Nam Á. Ngoài ra, sự tương đồng giữa hệ thống cảng biển của hai bên cũng gợi mở những hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực kinh tế biển và năng lượng xanh.

Trong lĩnh vực du lịch, một trong những điểm nhấn của hội nghị trên là lễ ký Bản ghi nhớ (MOU) giữa Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa và Hiệp hội Lữ hành Malaysia (MATA). Chủ tịch MATA, Tiến sĩ Mohd Khalid Harun đã bày tỏ vinh dự khi được thiết lập mối quan hệ hợp tác chính thức này và gọi đây là sự khởi đầu cho một hành trình liên kết bền chặt. Ông cho biết cộng đồng doanh nghiệp du lịch Malaysia rất ấn tượng với những thông tin về việc Khánh Hòa có cộng đồng người Hồi giáo thiểu số và khả năng cung cấp các dịch vụ thân thiện như thực phẩm Halal hay không gian cầu nguyện, giúp du khách Malaysia cảm thấy thoải mái như ở nhà. Theo ông, mối quan hệ hữu nghị hơn 50 năm giữa hai quốc gia là minh chứng giúp củng cố niềm tin để các doanh nhân cùng nhau thực hiện những dự án liên doanh, liên kết đầy triển vọng.

Trong khi đó, Giám đốc công ty lữ hành Wynn Travel, ông Alex Chee đánh giá cao sự chủ động và chuyên nghiệp của chính quyền tỉnh Khánh Hòa trong việc cập nhật các sản phẩm du lịch. Ông chia sẻ rằng người dân Malaysia đặc biệt yêu thích các bãi biển và hải sản, và Nha Trang đang như một điểm đến mới đầy sức hút với các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, thiên nhiên hoang sơ và bầu không khí thư giãn. Việc có đường bay thẳng chỉ mất khoảng 1,5 giờ giữa Kuala Lumpur và Cam Ranh là một lợi thế cạnh tranh cực lớn. Ông Alex Chee dự báo rằng với tần suất bay hàng ngày và các chương trình quảng bá hiệu quả, lượng khách Malaysia đến Khánh Hòa có thể sớm đạt mốc 20.000 đến 30.000 lượt mỗi năm. Ông tin tưởng rằng vẻ đẹp của Nha Trang sẽ thu hút mạnh mẽ những du khách đang tìm kiếm không gian tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần chất lượng.

Đánh giá về tiềm năng hợp tác giữa hai bên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia, ông Hambali Mukhlas cho hay Khánh Hòa đang nổi lên như một hành lang tăng trưởng năng động nhất của Việt Nam, không chỉ sở hữu tiềm năng về du lịch mà còn có các dự án mang tính đột phá như Khu công nghiệp xanh và Cảng quốc tế Cà Ná. Malaysia mang đến khả năng kết nối toàn cầu và hệ sinh thái Halal tiêu chuẩn quốc tế, trong khi Khánh Hòa mang đến những cơ hội đầu tư rộng mở. Sự kết hợp này sẽ tạo ra giá trị lớn hơn nhiều so với việc mỗi bên hoạt động độc lập.

Cũng tại hội nghị nêu trên, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã tái khẳng định những cam kết mạnh mẽ về việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Malaysia triển khai hiệu quả các dự án tại địa phương. Ông Lữ Thanh Hải cho biết những ý kiến đóng góp và đề xuất của các đại diện doanh nghiệp và nhà đầu tư Malaysia tại hội nghị sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh này hoàn thiện các chính sách xúc tiến trong tương lai. Những bản ghi nhớ được trao tại sự kiện trên là minh chứng cho sự tin cậy và thiện chí hợp tác lâu dài. Hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư này được kỳ vọng sẽ đưa mối quan hệ giữa tỉnh Khánh Hòa và thị trường Malaysia bước vào một giai đoạn phát triển mới, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển kinh tế của cả hai bên./.