Tìm động lực tăng trưởng mới cho du lịch

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hương Thu - TTXVN

Hội nghị quy tụ khoảng 250 đại biểu là các chuyên gia, lãnh đạo sở, ngành, địa phương, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp du lịch, nhà đầu tư và cơ quan truyền thông.



Khai mạc hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai Nông Việt Yên nêu rõ: Trên thực tế, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động du lịch của tỉnh Lào Cai vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều doanh nghiệp còn gặp vướng mắc trong quá trình đầu tư, giải phóng mặt bằng, tiếp cận đất đai, tài nguyên, thủ tục hành chính, hạ tầng, nguồn nhân lực, chuyển đổi số, phát triển sản phẩm và liên kết thị trường. Đây là những vấn đề cần được nhận diện đầy đủ, trao đổi thẳng thắn, cùng nhau thống nhất nhận và hành động, với các giải pháp tháo gỡ phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, thiết thực và kịp thời.



Tại hội nghị, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc của du lịch Lào Cai đã được phân tích dưới góc nhìn của chuyên gia và nhà quản lý, doanh nghiệp vận hành. Cùng với đó, các đại biểu tập trung thảo luận, đối thoại bàn giải pháp, hiến kế tìm kiếm động lực phát triển mới cho du lịch thông qua các chính sách hỗ trợ, du lịch thông minh, công tác quản lý đất đai...

