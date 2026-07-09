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Tìm động lực tăng trưởng mới cho du lịch
Hội nghị quy tụ khoảng 250 đại biểu là các chuyên gia, lãnh đạo sở, ngành, địa phương, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp du lịch, nhà đầu tư và cơ quan truyền thông.
Khai mạc hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai Nông Việt Yên nêu rõ: Trên thực tế, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động du lịch của tỉnh Lào Cai vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều doanh nghiệp còn gặp vướng mắc trong quá trình đầu tư, giải phóng mặt bằng, tiếp cận đất đai, tài nguyên, thủ tục hành chính, hạ tầng, nguồn nhân lực, chuyển đổi số, phát triển sản phẩm và liên kết thị trường. Đây là những vấn đề cần được nhận diện đầy đủ, trao đổi thẳng thắn, cùng nhau thống nhất nhận và hành động, với các giải pháp tháo gỡ phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, thiết thực và kịp thời.
Tại hội nghị, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc của du lịch Lào Cai đã được phân tích dưới góc nhìn của chuyên gia và nhà quản lý, doanh nghiệp vận hành. Cùng với đó, các đại biểu tập trung thảo luận, đối thoại bàn giải pháp, hiến kế tìm kiếm động lực phát triển mới cho du lịch thông qua các chính sách hỗ trợ, du lịch thông minh, công tác quản lý đất đai...
Ông Đào Đức Long, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai, Giám đốc Khu nghỉ dưỡng Garrya Mu Cang Chai, Le Champ Tú Lệ chỉ rõ, toàn bộ động lực tăng trưởng du lịch của Lào Ca đang dựa nhiều vào một mô hình sản phẩm: cảnh quan - di sản, tập trung tại Sa Pa. Đây là lợi thế lớn, nhưng một danh mục càng tập trung vào một sản phẩm, một mùa vụ, một tệp khách, tỉnh càng nhạy cảm trước biến động của thời tiết, thị trường nguồn khách, sức chứa hạ tầng.
Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm và tăng năng lực cạnh tranh của du lịch Lào Cai trong bối cảnh mới, theo ông Đào Đức Long, một điểm đến vững mạnh, cũng như một danh mục đầu tư vững mạnh, cần nhiều “động cơ tăng trưởng” bổ sung nhau theo phân khúc khách, mùa vụ và mức chi tiêu, thay vì phụ thuộc vào một sản phẩm duy nhất. Vành đai wellness Văn Yên - Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Mù Cang Chải chính là động cơ tăng trưởng thứ hai mà Lào Cai đang sẵn sàng kích hoạt với các ưu thế sẵn có là suối khoáng nóng tự nhiên, tính nguyên sơ chưa khai phá, dược liệu bản địa, cơ sở đang vận hành.
Đề xuất những giải pháp về chuyển đổi số, ông Vũ Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần IGB Group đã giới thiệu nền tảng phần mềm du lịch thông minh Lào Cai Tour theo hướng phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp của Lào Cai trên tinh thần ứng dụng công nghệ 4.0 trong việc phát triển du lịch theo hướng hiện đại, bảo tồn và quảng bá di sản dân tộc tới cộng đồng trong nước và quốc tế; nâng cao hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến thương mại ngành Du lịch. Với phần mềm du lịch thông minh, khách du lịch không còn bỡ ngỡ khi lựa chọn điểm ăn, nghỉ, vui chơi cũng như ứng dụng bản đồ du lịch số Lào Cai. Trong tương lai, ứng dụng sẽ được tích hợp với bản đồ du lịch Việt Nam và tạo ra liên minh du lịch giữa các địa phương trên các nền tảng AI.
Ngoài ra, tại hội nghị, đại diện các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương đã trực tiếp trao đổi, hướng dẫn và giải đáp các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính, vướng mắc khó khăn về đất đai, quy định pháp luật trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý; đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và phát triển du lịch địa phương.
Trong khuôn khổ hội nghị, Đại diện Công ty Cổ phần IGB Group, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển phần mềm du lịch thông minh Lào Cai Tour.
Dịp này, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, Hiệp hội Du lịch tỉnh và phường Sa Pa đã thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Văn phòng Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai tại phường Sa Pa./.