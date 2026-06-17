Tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Argentina phát triển hiệu quả

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Argentina Marcos Antonio Bednarski đến chào từ biệt. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Argentina. Trải qua hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn một thập kỷ triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực.



Chúc mừng Đại sứ Marcos Antonio Bednarski hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngài Đại sứ, đặc biệt trong việc thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương cũng như phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác khu vực; góp phần duy trì và thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Argentina.



Nhấn mạnh vai trò và vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam tại ASEAN và của Argentina tại khu vực Mỹ Latinh, Phó Chủ tịch nước mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR); đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình đàm phán các thỏa thuận thương mại giữa Việt Nam và MERCOSUR.

Về hợp tác song phương, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước. Trong những năm gần đây, kim ngạch thương mại song phương đã đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, dư địa hợp tác vẫn còn rất lớn, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Do đó, hai bên cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nhằm thúc đẩy thương mại theo hướng cân bằng, bền vững và cùng có lợi.

Ghi nhận các đề xuất của Argentina liên quan đến việc tham gia các cơ chế hợp tác quốc tế, Phó Chủ tịch nước đề nghị hai nước đẩy nhanh việc hoàn tất và triển khai các thỏa thuận, hiệp định còn đang đàm phán như Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định hàng không và các thỏa thuận về kiểm dịch động thực vật..., tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước cho rằng, cần tăng cường kết nối giữa các hiệp hội, doanh nghiệp và địa phương hai nước thông qua hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại. Việt Nam cũng mong muốn mở rộng hợp tác với Argentina trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, góp phần tạo thêm động lực cho quan hệ song phương phát triển toàn diện.

Thông tin về những định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác về chính trị-ngoại giao, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, đồng thời mong muốn sớm được đón Tổng thống Argentina thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp nhằm trao đổi các định hướng hợp tác chiến lược, lâu dài giữa hai nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Argentina Marcos Antonio Bednarski đến chào từ biệt. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dành thời gian cho cuộc tiếp và gửi lời chúc mừng đội tuyển Argentina vừa có trận thắng đầu tiên tại World Cup 2026, Đại sứ Marcos Antonio Bednarski chia sẻ tình cảm sâu sắc, những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam và gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ, hợp tác của các cơ quan, đối tác Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ công tác.

Bày tỏ xúc động trước sự yêu mến của người dân Việt Nam đối với văn hóa Argentina, đặc biệt là bóng đá và điệu nhảy Tango, Đại sứ đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Argentina thời gian qua, đặc biệt trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế-thương mại, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục và giao lưu văn hóa. Trong đó, việc khai trương Văn phòng Tùy viên công-nông nghiệp tại Việt Nam cho thấy tầm quan trọng mà Argentina dành cho Việt Nam trong mối quan hệ song phương.



Mong muốn Việt Nam ủng hộ Argentina gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Đại sứ Marcos Antonio Bednarski nhấn mạnh, Argentina coi trọng vai trò và vị thế của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á và ASEAN, đồng thời mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác song phương, thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại ưu đãi (PTA) giữa Việt Nam và MERCOSUR. Việc phát huy hiệu quả tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai nước./.