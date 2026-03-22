Tích cực hưởng ứng Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng các tầng lớp người dân, lực lượng vũ trang, học sinh tham gia hưởng ứng chương trình “Ngày chạy Olympic – Vì sức khỏe toàn dân – Vì an ninh Tổ quốc”. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Tại Tây Ninh, hơn 3.000 chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và đông đảo người dân phường Long An, tỉnh Tây Ninh đã tham gia hưởng ứng Chương trình với lộ trình chạy được thiết kế hợp lý, vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa phù hợp với điều kiện thực tế, giúp người tham gia hoàn thành quãng đường thuận lợi. Các vận động viên quần chúng chạy bộ khoảng 2 km, xuất phát từ Quảng trường Trung tâm Tây Ninh, di chuyển qua các tuyến đường như đường 22, đường Hùng Vương… trước khi quay trở lại điểm xuất phát. Không chỉ diễn ra tại phường Long An, hoạt động chạy bộ còn được tổ chức đồng loạt tại tất cả các xã, phường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Thành Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của rèn luyện thể chất, đồng thời xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực trong cộng đồng. Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần luyện tập thể dục thể thao, nâng cao thể lực và chất lượng cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; công chức, viên chức, người lao động; học sinh, sinh viên và đông đảo người dântham gia chạy. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Ở tỉnh Ninh Bình, Lễ phát động Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc thu hút sự tham gia của hơn 4.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, nhân dân.

Phát động Chương trình, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào, duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao hằng ngày, mỗi người lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để nâng cao sức khỏe, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng sâu rộng, hiệu quả và bền vững.

Tại Lễ phát động, Ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương của Ủy ban Olympic Việt Nam cho cá nhân có thành tích xuất sắc có nhiều đóng góp cho phong trào thể dục thể thao Việt Nam và tri ân địa phương tổ chức Chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao năm 2026.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao, Ninh Bình hiện có 60% người dân tập thể dục, thể thao thường xuyên, 40% gia đình tập thể dục, thể thao thường xuyên. Sức khỏe người dân được nâng cao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Các vận động viên thành tích cao của Ninh Bình trong năm qua cũng gặt hái được nhiều thành công tại các giải trong nước, khu vực và quốc tế.

Các vận động viên thi đấu ở nội dung nữ trẻ Giải việt dã Tiền Phong tỉnh Tuyên Quang năm 2026. Ảnh: Quang Cường – TTXVN

Tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, 3.000 người gồm lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên và đông đảo nhân dân tỉnh cũng tham gia hưởng ứng sự kiện này. Ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sơn Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, đây là dịp động viên toàn thể nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước" trong tuổi trẻ cả nước, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Sau lễ phát động đã diễn ra Giải Việt dã Tiền Phong năm 2026 với sự tham gia của 235 vận động đến từ 22 đơn vị, địa phương trong tỉnh, thi đấu ở 4 nội dung: nữ trẻ cự ly 2,5km; nữ chính cự ly 3km; nam trẻ cự ly 6km và nam chính cự ly 7km

Dịp này, các địa phương trong tỉnh Tuyên Quang cũng đồng loạt tổ chức Ngày chạy Olympic tại Trung tâm các xã, phường với cự ly chạy đồng hành từ 1 - 2 km.

Sáng 22/3, hơn 3.600 người tham gia hưởng ứng Ngày chạy Olympic năm 2026 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Sự hiện diện đông đảo của các tầng lớp nhân dân đã minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thể thao quần chúng tại địa phương, đồng thời thể hiện niềm tin mãnh liệt về một Việt Nam khỏe mạnh, vững vàng tiến bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và các vận động viên đã tham gia chạy hưởng ứng với cự ly 1,5 km. Đoàn chạy xuất phát tại đường Lê Duẩn, di chuyển qua các tuyến phố trung tâm bao gồm đường Phan Ngọc Hiển, ngã tư đường Đinh Tiên Hoàng và trở về đích tại đường Lê Duẩn. Không khí ngày chạy diễn ra sôi nổi, trật tự và an toàn, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí rèn luyện của quân và dân tỉnh nhà.

Hòa chung không khí sôi nổi của cả nước, tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long), 34.000 người đại diện cho lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, người lao động và đông đảo nhân dân tỉnh Quảng Ninh tham gia hưởng ứng Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc.

Hào hứng tham gia Chương trình, chị Nguyễn Thị Mai (38 tuổi) cho hay, đây không chỉ là cơ hội để rèn luyện sức khỏe mà còn là dịp để mỗi người dân thể hiện tinh thần đoàn kết, cùng nhau xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, văn minh.