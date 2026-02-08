Thương vụ Việt Nam tại Đức đẩy mạnh xúc tiến thương mại và kết nối giao thương

Sự kiện "Ngày hàng Việt Nam" do Thương vụ Việt Nam tại Đức tổ chức tại siêu thị Selgros Lichtenberg, Berlin. Ảnh: Thu Hằng-Phóng viên TTXVN tại Đức

Theo bà Đặng Thị Thanh Phương, ở Đức cũng có một số hội chợ được tổ chức kết hợp giữa văn hoá và ẩm thực như Frühlingsfest Munich (Lễ hội Mùa Xuân Munich), Stuttgarter Frühlingsfest (Lễ hội Mùa Xuân Stuttgart), nhưng các hội chợ này chủ yếu mang yếu tố vui chơi và chào đón Năm mới, không mang tính kết nối giao thương như Hội chợ mùa Xuân ở Việt Nam.



Tuy nhiên, Đức được biết đến là nơi quy tụ những hội chợ triển lãm quốc tế hàng đầu thế giới đặc biệt là các hội chợ chuyên ngành chất lượng cao, quy tụ những doanh nghiệp hàng đầu thế giới.



Hàng năm. có khoảng 150 hội chợ triển lãm quốc tế chuyên ngành và đa ngành được tổ chức tại Đức, thu hút khoảng 10 triệu khách tham quan. Đáng chú ý là có tới 2/3 số sự kiện công nghiệp toàn cầu lớn được tổ chức tại Đức, nổi bật phải kể đến Hội chợ công nghiệp Hannover Messe, hay hội chợ về máy nông nghiệp Agritechnica, Hội chợ chất dẻo K, Hội chợ EMO Hannover, Hội chợ thực phẩm quốc tế Anuga ở Cologne (Köln)… Tham tán Đặng Thị Thanh Phương cho rằng tham dự các hội chợ chuyên ngành lớn như thế này là cơ hội tuyệt vời để quảng bá các sản phẩm quốc gia Việt Nam.



Tham tán Thương mại Việt Nam tại Đức, bà Đặng Thị Thanh Phương. Ảnh: Thu Hằng-Phóng viên TTXVN tại Đức

Đánh giá về những mặt hàng thế mạnh của Đức có thể được đưa về Việt Nam để tham gia Hội chợ Mùa Xuân hay các hội chợ tương tự trong tương lai, bà Đặng Thị Thanh Phương cho biết, Đức là nước khai sinh ra khái niệm công nghiệp 4.0 với rất nhiều các sản phẩm có thế mạnh và xây dựng được thương hiệu toàn cầu như ô tô, máy móc thiết bị đặc biệt thiết bị quang học, đồ gia dụng, dược phẩm, các sản phẩm từ thịt hay thực phẩm.



Hội chợ Mùa Xuân của Việt Nam hiện mang tính kết hợp giữa thương mại và văn hoá, đặc biệt được tổ chức trong dịp Tết cổ truyền, không mang tính chất của Hội chợ công nghiệp chuyên ngành nên bà Thanh Phương cho rằng, các mặt hàng thế mạnh của Đức có thể mang tới Hội chợ có thể là đồ dùng làm bếp của các thương hiệu WMF, Rosler, Bosch, hay kẹo dẻo Haribo, đồ làm bánh Dr. Oetker, sản phẩm xúc xích hay thịt của Abraham hay Meica, và các sản phẩm thực phẩm chức năng của Mivolis hay DoppelHerz. Theo bà, đây đều là những sản phẩm có thương hiệu toàn cầu và được người tiêu dùng yêu thích, tuy nhiên việc các sản phẩm này thường có giá thành cao cũng khiến người tiêu dùng Việt Nam cân nhắc trong việc lựa chọn sản phẩm.

Bên cạnh đó, Đức là cường quốc về công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực máy móc thiết bị công nghiệp và đồ tiêu dùng công nghệ cao. Đức có nhiều sản phẩm nổi tiếng với chất lượng "Made in Germany": Độ chính xác, bền bỉ, đổi mới (như tự động hóa, IoT, AI, năng lượng xanh), và xuất khẩu toàn cầu. Các sản phẩm mà khách hàng Việt Nam có thể quan tâm có thể kể đến các nhóm mặt hàng: Thiết bị tự động hóa công nghiệp (PLC, robot, phần mềm IoT), máy móc năng lượng, hệ thống tàu hỏa cao tốc, thiết bị y tế (của Siemens); Thiết bị công nghiệp (cảm biến, hệ thống tự động hóa), dụng cụ đo lường, robot công nghiệp, công nghệ ô tô (hệ thống phanh ABS, cảm biến) của Bosch; Máy CNC (computer numerical control), trung tâm gia công 5 trục – một trong top CNC toàn cầu; đồ dùng công nghệ cao của Bosch, Siemens, Miele, Braun, Thermomix…

Nhiều doanh nghiệp công nghiệp cao của Đức đã hiện diện và đầu tư sản xuất tại Việt Nam như Siemens, Bosch, Kärcher… Theo Tham tán Đặng Thị Thanh Phương, sự hiện của các các doanh nghiệp Đức và sản phẩm của Đức ảnh hưởng tích cực giúp người tiêu dùng Việt Nam tiếp cận công nghệ toàn cầu, thúc đẩy lối sống hiện đại và bền vững, nhưng cũng khuyến khích cạnh tranh từ sản phẩm nội địa. Vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải nâng cao năng lực sản xuất để có thể cạnh tranh sản phẩm của Đức cũng như để có thể trở thành các đối tác sản xuất vệ tinh của các công ty Đức và tích hợp vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ở chiều ngược lại, bà Đặng Thị Thanh Phương cho rằng Việt Nam có những lợi thế trong nhiều ngành hàng như nông sản, dệt may, điện tử và đồ gia dụng. Nhiều mặt hàng được người tiêu dùng Đức ưa chuộng như cà phê, thuỷ sản, gia vị, dệt may, da giày, đồ nội thất. Đây cũng là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào thị trường Đức. Nổi bật nhất là xuất khẩu cà phê với kim ngạch đạt trên 1,22 tỷ USD, tăng 103% về giá trị và 48,5% về lượng. Đức hiện là thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu sang Đức chiếm 13,7% xuất khẩu cà phê của Việt Nam ra thế giới.

Bên cạnh đó, các mặt hàng khác cũng tăng trưởng tốt như thuỷ sản đạt trên 224,55 triệu USD, tăng 11%; hạt điều đạt trên 215,62 triệu USD, tăng 42%; hạt tiêu đạt 123,76 triệu USD tăng 36%; rau quả đạt khoảng 84 triệu USD, tăng 39%. Các sản phẩm của Việt Nam có lợi thế khi thuế về cơ bản đã về 0% nhờ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và cộng đồng người Việt đông đảo tại Đức đã góp phần làm thay đổi thói quen tiêu dùng và sử dụng sản phẩm châu Á của người Đức.

Ngoài ra, các nhà sản xuất Việt Nam hiện cũng đã thay đổi các thói quen sản xuất theo hướng sản xuất bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế nên các sản phẩm của Việt Nam cũng có cơ hội nhiều hơn trong việc thâm nhập thị trường. Tuy nhiên, bà Đặng Thị Thanh Phương cho rằng các doanh nghiệp Việt cần tiếp tục đầu tư vào việc duy trì chất lượng, đổi mới sáng tạo, và xây dựng thương hiệu, xây dựng các giá trị gia tăng cho sản phẩm đặc biệt giá trị dinh dưỡng, cải thiện sức khoẻ và bảo vệ môi trường và đảm bảo được chất lượng ổn định để có thể trở thành nhà cung cấp lâu dài cho các đối tác Đức.

Về kế hoạch của Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Đức trong năm nay nhằm tăng cường giao thương giữa Việt Nam và Đức, Tham tán Đặng Thị Thanh Phương cho biết, Đức được coi là thị trường trọng điểm của Việt Nam tại châu Âu với quy mô thị trường lớn nhất EU, vị trí cửa ngõ châu Âu và là trung tâm sản xuất của cả châu Âu.

Vì vậy, xúc tiến thương mại và kết nối giao thương là một nhiệm vụ quan trọng được Thương vụ Việt Nam tại Đức ưu tiên thực hiện trong đó sẽ tập trung vào các nhiệm vụ:



Thứ nhất là đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm Việt Nam tại các Hội chợ quốc tế lớn của Đức và các sự kiện ngày hàng Việt Nam tại hệ thống phân phối của Đức hay sự kiện kinh tế nổi bật của Đức như tổ chức "Ngày hàng Việt Nam" tại Siêu thị Selgros, "Ngày quảng bá cà phê Việt Nam" tại Kaffee Campus vào tháng 5 tới.



Thứ hai là ưu tiên hỗ trợ kết nối hợp tác sản xuất công nghiệp, trong đó mời các doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao của Đức về Việt Nam tìm đối tác và hợp tác sản xuất và dự kiến tổ chức sự kiện "Vietnam Night" tại Hội chợ Hannover Messe, để thúc đẩy hợp tác công nghiệp và kết nối trực tiếp doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam vào tháng 4 năm nay.



Thứ ba là thiết kế các tờ rơi về các ngành hàng chính của Đức và giới thiệu cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tại từng ngành hàng, tiếp tục hoàn thiện mục kết nối giao thương tại trang web của Thương vụ Việt Nam tại Đức để kết nối trực tiếp các doanh nghiệp hai nước.



Thứ tư là căn cứ theo thế mạnh và nhu cầu hợp tác của từng địa phương, Thương vụ sẽ thúc đẩy kết nối hợp tác giữa các bang của Đức và các tỉnh/thành Việt Nam để tận dụng được cơ hội hợp tác cụ thể và cùng có lợi.



Cuối cùng là thúc đẩy để đưa Việt Nam trở thành quốc gia đối tác trong chương trình hỗ trợ nhập khẩu của Đức (IPD), giúp nâng cao năng lực xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt Nam và giúp doanh nghiệp Việt Nam được kết nối với nhà mua hàng và đối tác sản xuất uy tín của Đức./.