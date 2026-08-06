Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Xây dựng phần mềm quản lý và bộ chỉ số đánh giá cán bộ thực chất, hiệu quả

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV; Kết luận của Ban Thường vụ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương; Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 58-KL/TW, ngày 26/6/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương; Quy định về một số nội dung công tác cán bộ đối với các chức danh do Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý; Tờ trình về việc đổi tên Ban, Đảng bộ trực thuộc; Tờ trình về phân công nhiệm vụ đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy.



Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ trình bày báo cáo tình hình thực hiện chuyển đổi số trong Đảng bộ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Đỗ Việt Hà báo cáo tình hình thực hiện chuyển đổi số trong Đảng bộ; đồng thời trình Tờ trình về việc triển khai xây dựng phần mềm quản lý công việc và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý.



Các đại biểu tập trung góp ý về việc triển khai phần mềm quản lý công việc và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI). Nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng phần mềm đánh giá dựa trên sản phẩm công việc là yêu cầu cần thiết, giúp công tác đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được minh bạch, chính xác, kịp thời; đồng thời giảm thời gian, công sức so với phương thức tổng hợp, thống kê công việc thủ công.



Đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Các ý kiến cho rằng, đánh giá cán bộ cần được thực hiện trên cơ sở sản phẩm, kết quả công việc; các tiêu chí đánh giá phải được xây dựng cụ thể, chi tiết, cập nhật theo thời gian thực, bảo đảm công khai, minh bạch. Phần mềm quản lý công việc cần thể hiện rõ nhiệm vụ được giao, kết quả thực hiện của từng cán bộ; hỗ trợ cấp ủy, lãnh đạo quản lý công việc trên cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa, lưu trữ có hệ thống các tiêu chí đánh giá. Phần mềm phải có khả năng tổng hợp, thống kê nhanh chóng, chính xác tình hình thực hiện nhiệm vụ; tạo thuận lợi trong quản lý, khai thác dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả công việc của các cơ quan, đơn vị.



Xây dựng phần mềm quản lý công việc và bộ chỉ số đánh giá cán bộ thực chất, hiệu quả



Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Phát biểu kết luận Hội nghị, về việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đề nghị các cơ quan, đơn vị phải bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình để rà soát, đối chiếu với từng nghị quyết, kết luận, quy định; xác định rõ: Thẩm quyền, trách nhiệm các cơ quan, thời hạn, tiến độ, sản phẩm cụ thể và kết quả cần đạt được. Từ đó tiếp tục cụ thể hóa, xây dựng chương trình, kế hoạch của Đảng bộ mình để triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả cao nhất, thiết thực nhất.



Về triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, Ban Thường vụ yêu cầu xây dựng phần mềm quản lý công việc và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý.



“Đây phải xác định là nhiệm vụ quan trọng. Chuyển đổi số trong Đảng bộ phải được xác định là đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và điều hành, không đơn thuần là số hóa hồ sơ hay đưa quy trình hiện có lên phần mềm”, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ. Theo đồng chí, việc xây dựng phần mềm quản lý công việc phải thực sự giúp cấp ủy, người đứng đầu nắm được một cách nhanh chóng, chính xác: Việc gì đang làm; ai chịu trách nhiệm; thời hạn đến đâu; tiến độ thế nào; sản phẩm đã đạt yêu cầu chưa; việc gì đang chậm; chậm vì sao; trách nhiệm thuộc về ai; và người đứng đầu cần quyết định, tháo gỡ vấn đề gì.



Đối với Bộ chỉ số đánh giá, yêu cầu phải đo được kết quả thực chất và chất lượng công việc, không phải làm để lấy hình thức, chấm điểm cán bộ. Nhấn mạnh điều này, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Bộ chỉ số phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, chất lượng công việc và sản phẩm đầu ra. Đặc biệt, đối với cán bộ làm công tác tham mưu chiến lược, không thể đánh giá chủ yếu bằng số lượng văn bản hay số lượng công việc, mà phải coi trọng chất lượng nghiên cứu, khả năng phát hiện vấn đề, dự báo, đề xuất và hiệu quả thực tế của sản phẩm tham mưu.



Đồng chí Trần Cẩm Tú nêu bật tầm quan trọng của việc tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức của Đảng; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thực chất, hiệu quả, làm tốt công tác phát triển đảng viên. Đồng chí cho biết, Hội nghị Ban Thường vụ đã thông qua các kế hoạch, kết luận về nội dung này; thông qua quy định một số nội dung về công tác cán bộ đối với chức danh thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy. Quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, Đảng bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Đảng ủy và Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương; quyết định phân công nhiệm vụ đối với đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy. Tiếp tục thực hiện Thông báo kết luận kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đợt 2 và chuẩn bị tốt, đầy đủ báo cáo và hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ cho Đợt 3; triển khai thực hiện hiệu quả 18 đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy.



Đồng chí đề nghị ngay sau Hội nghị, các đảng ủy, cơ quan, đơn vị bắt tay ngay vào công việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, thực chất, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm và rõ kết quả, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.



Các ban, đơn vị được giao chủ trì tham mưu khẩn trương tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ, hoàn thiện các Chương trình hành động, Kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 3 và ban hành theo quy định.



Các đảng ủy trực thuộc chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ, xác định những nội dung của Hội nghị Trung ương 3 có liên quan trực tiếp đến cơ quan, đơn vị mình để cụ thể hóa chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, chương trình công tác, sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.



Văn phòng Đảng ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề án và phần mềm quản lý công việc; thống nhất quy trình quản trị công việc, chuẩn hóa dữ liệu, giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin tuyệt đối. Nghiên cứu, đề xuất khung bộ chỉ số đánh giá theo từng nhóm chức danh, từng nhóm nhiệm vụ gắn với tiến độ, chất lượng, hiệu quả và giá trị của sản phẩm đầu ra.



Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân và đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng các đồng chí: Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương vừa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ tin tưởng hai đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Chính phủ giao./.