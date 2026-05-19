Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại thành phố Đà Nẵng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Thanh Dân, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Cùng tham dự Lễ trao có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thành Tâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.



Về phía Đà Nẵng có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; các đồng chí đại diện Đảng uỷ các phường, Bí thư Chi bộ nơi các đảng viên sinh hoạt và đại diện gia đình cùng tham dự.



Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trân trọng gắn Huy hiệu và trao Giấy chứng nhận 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thị Khá, sinh năm 1930, tại nhà riêng ở phường An Hải.



Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Khả, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN



Tiếp theo, tại Hội trường Thành uỷ Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trân trọng gắn Huy hiệu và trao Giấy chứng nhận 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Bùi Thị Liễu, sinh năm 1926, Đảng bộ phường Hoà Cường và đồng chí Trần Thanh Dân, sinh năm 1927, Đảng bộ phường Hoà Xuân.



Chúc mừng các đồng chí đảng viên lão thành nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ân cần hỏi thăm sức khoẻ, bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các đồng chí đảng viên lão thành. Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tặng các đồng chí đảng viên lão thành là sự ghi nhận của Đảng đối với các đồng chí đã dành cả đời phấn đấu, hy sinh, rèn luyện và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí Trần Cẩm Tú chúc các đảng viên sống vui, sống khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng, niềm tự hào để các con cháu, các đảng viên trong Đảng bộ thành phố Đà Nẵng noi theo, tích cực phấn đấu rèn luyện, học tập, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên cao tuổi thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Nhân dịp này, đại diện gia đình các đảng viên bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước; đồng thời khẳng định, đây không chỉ là niềm vinh dự của gia đình mà còn là nguồn động viên to lớn để các thế hệ con cháu tiếp tục noi gương, tích cực học tập, lao động, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước./.