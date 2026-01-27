Báo Ảnh Việt Nam

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân

Chiều 27/1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào chuẩn bị rời Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
  Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN 

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Trần Cẩm Tú trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Đồng chí bày tỏ trân trọng và đánh giá cao việc đồng chí Thongloun Sisoulith đến Việt Nam, quốc gia đầu tiên thăm trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào ngay sau thành công tốt đẹp của đại hội nhiệm kỳ mới của mỗi Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng khi đồng chí Trần Cẩm Tú đại diện đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì tiễn Đoàn nhân sắp kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Đồng chí cho biết, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam đã thành công tốt đẹp; khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục phát triển. Mối quan hệ này sẽ tiếp tục được gìn giữ như tài sản chung vô giá của hai dân tộc và truyền lại cho các thế hệ mai sau.  

  Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN  

Thông qua đồng chí Trần Cẩm Tú, đồng chí Thongloun Sisoulith gửi lời cảm ơn tới đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Phu nhân cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã dành sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo, tràn đầy tình cảm của những người đồng chí, anh em đã cùng đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi trong các giai đoạn của lịch sử. 

Trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Cẩm Tú chủ trì tiễn Đoàn, đồng chí Thongloun Sisoulith mong sớm đón đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm Lào trong thời gian sớm nhất. 

Trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith về những lời nói tốt đẹp, bày tỏ sự nhất trí với ý kiến của đồng chí Thongloun Sisoulith, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, thời gian tới hai Đảng, hai nước tiếp tục hiện thực hoá các thoả thuận cấp cao, những nội dung hợp tác được các đồng chí Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí; trong đó nhấn mạnh trong giai đoạn phát triển mới, hai bên cần cụ thể hóa, tổ chức đồng bộ, hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và Tuyên bố chung Việt Nam-Lào ở vị trí trung tâm, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa tầm nhìn chiến lược với hành động cụ thể./.

