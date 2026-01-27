Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Trần Cẩm Tú trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Đồng chí bày tỏ trân trọng và đánh giá cao việc đồng chí Thongloun Sisoulith đến Việt Nam, quốc gia đầu tiên thăm trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào ngay sau thành công tốt đẹp của đại hội nhiệm kỳ mới của mỗi Đảng.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng khi đồng chí Trần Cẩm Tú đại diện đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì tiễn Đoàn nhân sắp kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Đồng chí cho biết, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam đã thành công tốt đẹp; khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục phát triển. Mối quan hệ này sẽ tiếp tục được gìn giữ như tài sản chung vô giá của hai dân tộc và truyền lại cho các thế hệ mai sau.

