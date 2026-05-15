Thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo - động lực cho mô hình tăng trưởng mới

UBND tỉnh Bắc Ninh ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: Việt Hùng - TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn cho biết, năm 2025, trên lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bắc Ninh đạt nhiều kết quả tích cực khi xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương; đứng đầu cả nước về chỉ số chỉ đạo, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử. Hạ tầng số phát triển nhanh với độ phủ sóng 4G đạt 100%, 5G đạt 92%.



Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp tục phát triển, Techfest Bắc Ninh 2025 thu hút 231 dự án khởi nghiệp, tăng 84% so với năm trước. Tuy nhiên, kết quả đạt được hiện chủ yếu phản ánh tăng trưởng về quy mô. Một số chỉ số đổi mới sáng tạo còn thấp; tăng trưởng kinh tế vẫn phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI và gia công, lắp ráp, trong khi doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu còn hạn chế.



UBND tỉnh Bắc Ninh trao Giấy chứng nhận cho 4 doanh nghiệp công nghệ cao; doanh nghiệp khoa học công nghệ. Ảnh: Việt Hùng - TTXVN

Bên cạnh đó, biến động kinh tế thế giới và thay đổi chính sách thuế quan của các đối tác lớn đang tạo áp lực đáng kể lên doanh nghiệp FDI và các ngành xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Điều đó cho thấy, để duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững, Bắc Ninh cần đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, chuyển từ phát triển dựa vào vốn, lao động giá rẻ và gia công, lắp ráp sang phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo tinh thần các nghị quyết chiến lược của Đảng.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh mong muốn, tỉnh trở thành địa bàn thuận lợi để thí điểm, ứng dụng và phát triển các mô hình, sản phẩm, công nghệ mới vào thực tiễn. Các doanh nghiệp cần chủ động hơn trong đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.



Ông Mai Sơn cũng đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa yêu cầu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác tham mưu, quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tỉnh Bắc Ninh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chính sách của Trung ương và của tỉnh, nhất là trong lĩnh vực bán dẫn, điện tử, sản xuất thông minh và năng lượng tái tạo.



Mở đầu chuỗi hoạt động là hội thảo khoa học “Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.



Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học trình bày nhiều tham luận chuyên sâu về xây dựng mô hình tăng trưởng mới gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tái cơ cấu kinh tế nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số; ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển sản phẩm chủ lực; thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và phong trào khởi nghiệp sáng tạo...



Trong khuôn khổ chương trình, UBND tỉnh Bắc Ninh ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030; ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Kinh tế Quốc dân về nghiên cứu khoa học và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2026-2030.



Dịp này, UBND tỉnh Bắc Ninh trao Giấy chứng nhận cho 4 doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp khoa học công nghệ, gồm: Công ty TNHH FUHONG Precision Component, Công ty TNHH công nghệ chính xác FUYU, Công ty cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG và Công ty TNHH dược liệu FUJIKO Việt Nam. Đây là những doanh nghiệp có nhiều đầu tư cho nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ cao và đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh.



Chương trình cũng tổ chức trao giải Cuộc thi Công dân số tỉnh Bắc Ninh năm 2025 cho 20 tác giả, nhóm tác giả, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ số trong đời sống. Ban Tổ chức trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ” cho 5 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực, lâu dài đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh.



Ban tổ chức Cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tài trợ hơn 600 triệu đồng từ Tập đoàn Khoa học kĩ thuật Hồng Hải Việt Nam (Foxconn) cho Giải Robocon Bắc Ninh mở rộng năm 2026 nhằm tiếp tục tạo sân chơi công nghệ, STEM cho thanh thiếu niên trong và ngoài tỉnh.



Cũng tại chương trình, UBND tỉnh đã khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh năm 2026 (Techfest Bắc Ninh 2026) và phát động Cuộc thi công chức số năm 2026 hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”.



Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026 tiếp tục khẳng định quyết tâm của tỉnh Bắc Ninh trong việc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, góp phần xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng hiện đại, văn minh./.