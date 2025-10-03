Thúc đẩy nhanh, thực hiện hiệu quả các dự án hợp tác Việt Nam - Lào

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ, cơ quan: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Phát triển Việt Nam,…; một số địa phương: Hà Tĩnh, Nghệ An,… và các doanh nghiệp: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam…

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, việc triển khai thực hiện Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác Việt Nam-Lào 8 tháng đầu năm 2025 đã đạt được mục tiêu đề ra, thu được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, đã giải quyết dứt điểm được nhiều nội dung hợp tác trọng điểm giữa hai bên, tháo gỡ được một số khó khăn, vướng mắc, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực: ngoại giao, quốc phòng an ninh, đào tạo nguồn nhân lực, kinh tế, thương mại.

Đáng chú ý, đầu tư Việt Nam sang Lào chuyển biến tốt và có xu hướng tăng trở lại theo hướng bền vững hơn. Trong 8 tháng 2025, vốn đầu tư đăng ký sang Lào đạt 322 triệu USD, tăng 6 lần so với cùng kỳ năm 2024, tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, khai khoáng, dịch vụ vận tải... Lũy kế đến nay, doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư vào Lào có 274 dự án, với tổng vốn đăng ký là 5,82 tỷ USD; vốn thực hiện đạt khoảng 3 tỷ USD. Trong đó, nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào hoạt động hiệu quả.



Các dự án sử dụng vốn viện trợ của Việt Nam dành cho Lào về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của tiến độ đề ra, các chủ dự án hai bên đã nỗ lực phối hợp triển khai dự án, nhiều dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.



Trong các dự án sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào có 2 dự án phấn đấu hoàn thành trong năm 2025. Đối với 5 dự án đang triển khai, 4 dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026 và 1 dự án đã hoàn thành. Trong 4 dự án chuẩn bị triển khai có 3 dự án dự kiến hoàn thành trong khoảng thời gian từ năm 2027-2029 và 1 dự án phấn đấu hoàn thành năm 2026. Ngoài ra, hai bên đang tích cực trao đổi để hoàn thành thủ tục, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt 3 dự án chuẩn bị đầu tư.



Nhấn mạnh quan điểm chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ là củng cố, tăng cường hợp tác, hỗ trợ Lào thực hiện các dự án nhanh hơn, mạnh hơn, hiệu quả hơn, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, cơ quan liên quan cố gắng làm tốt nhất có thể, qua đó tiếp tục góp phần vun đắp mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Lào.



“Tinh thần chung là việc nào đã làm tốt rồi thì phải làm tốt hơn, việc nào chưa tốt thì các cơ quan phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm sâu sát và đưa ra những giải pháp cụ thể”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh và biểu dương một số bộ, ngành đã phát huy tốt, triển khai nhanh, tích cực các dự án như Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch./.