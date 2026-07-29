Thúc đẩy hợp tác với đối tác Australia trong lĩnh vực giáo dục và ứng phó biến đổi khí hậu

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Thông tin tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, sau khi hợp nhất với các địa phương (Hậu Giang và Sóc Trăng cũ), thành phố Cần Thơ hiện có diện tích khoảng 6.300 km², quy mô dân số đạt 4,2 triệu người. Cần Thơ tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế, dịch vụ, giáo dục và khoa học - công nghệ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ đánh giá rất cao sự đồng hành, hỗ trợ hiệu quả của Chính phủ, Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức của Australia… thời gian qua. Từ những công trình mang tính biểu tượng như cầu Mỹ Thuận, cầu Vàm Cống, đến các chương trình ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp bền vững và đào tạo nhân lực chất lượng cao, đã đóng góp lớn cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, hợp tác giáo dục giữa các trường Đại học Australia với các cơ sở đào tạo tại Cần Thơ đã mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Bà Anne Aly, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế, Bộ trưởng Doanh nghiệp Nhỏ và Bộ trưởng Các vấn đề Đa văn hóa Australia tặng quà cho Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Trong thời gian tới, Cần Thơ mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ mang tính chiến lược từ Bộ trưởng Anne Aly và Chính phủ Australia trên các lĩnh vực then chốt. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cho biết, hiện thành phố có hơn 100 km đường sông Hậu và 70 km bờ biển phía Đông đang chịu áp lực lớn từ sạt lở bờ sông, bờ biển và xâm nhập mặn. Địa phương mong muốn Australia hỗ trợ nghiên cứu các giải pháp công nghệ tiên tiến để khắc phục tình trạng này.

Thay mặt đoàn công tác, bà Anne Aly, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế, Bộ trưởng Doanh nghiệp Nhỏ và Bộ trưởng Các vấn đề Đa văn hóa Australia nhận định, nếu Đồng bằng sông Cửu Long là "vựa lương thực" nuôi dưỡng thể chất thì Cần Thơ là "trung tâm giáo dục" nuôi dưỡng tri thức và tâm hồn. Sự kết hợp này đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo phát triển bền vững, an ninh lương thực và sự thịnh vượng chung của khu vực.

Bà Anne Aly khẳng định giao lưu nhân dân cùng giáo dục - đào tạo chính là nền tảng cốt lõi của quan hệ song phương giữa Việt Nam - Australia. Điều đó được chứng minh qua những con số ấn tượng như hơn 31.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Australia, hơn 300 liên kết đại học, 10% giảng viên Đại học Cần Thơ sở hữu bằng cấp do Australia cấp, cùng hơn 260 cựu sinh viên nhận học bổng của Chính phủ Australia đang công tác tại Đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, hai nước đang tích cực đồng hành giải quyết các thách thức chung, đặc biệt là biến đổi khí hậu, nhằm xây dựng một nền nông nghiệp và sản xuất có khả năng chống chịu cao dựa trên tinh thần bình đẳng, lắng nghe và học hỏi lẫn nhau. Bằng sự hỗ trợ cá nhân dành cho các chương trình trọng điểm tại Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long, bà Anne Aly hoàn toàn ủng hộ tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam cũng như vai trò chèo lái của lãnh đạo thành phố Cần Thơ trong việc nâng cao chất lượng sống và chất lượng tăng trưởng kinh tế.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 4 dự án đầu tư FDI có nguồn vốn từ Australia, tổng vốn đầu tư trên 25 triệu USD. Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Cần Thơ sang Australia ước đạt 47,5 triệu USD, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là thủy sản, nông sản và nông sản chế biến, may mặc.../.