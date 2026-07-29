Thúc đẩy giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp Việt Nam - Campuchia

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam.



Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, sự đồng hành của hai Quốc hội và Chính phủ hai nước, quan hệ Việt Nam - Campuchia không ngừng được củng cố, đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi nước.



Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng chứng kiến mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng đi vào thực chất, đặc biệt là hợp tác thương mại song phương, du lịch, văn hóa cũng như quốc phòng - an ninh ngày càng được củng cố và tăng cường.



Các đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tham dự buổi tiếp. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam đã có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động. Năm 2025, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tổ chức Hội nghị hợp tác giữa các câu lạc bộ doanh nghiệp của hai nước, qua đó nhiều doanh nghiệp đã ký kết các chương trình hợp tác đầu tư.Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tin tưởng, các chuyến thăm cấp cao giữa Lãnh đạo hai nước là động lực đưa hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quốc hội và Chính phủ ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đồng thời mong muốn Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước tăng cường kết nối, thực sự là cầu nối hiệu quả trong thúc đẩy giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội mỗi nước.Phó Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary luôn quan tâm đến hoạt động của Hội Hữu nghị hai nước trong thời gian qua; mong muốn Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia sinh sống ổn định, phù hợp với pháp luật sở tại, chú trọng giải quyết vấn đề về giấy tờ pháp lý, giúp cộng đồng yên tâm, ổn định cuộc sống và đóng góp tích cực cho Campuchia.Hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2027), Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia sẽ phối hợp chặt chẽ với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam triển khai nhiều hoạt động hợp tác thiết thực. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ nhìn lại chặng đường phát triển của quan hệ hai nước, mà còn là dịp để khẳng định và lan tỏa các giá trị bền vững của tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai dân tộc.Trên cơ sở các cam kết cấp cao, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và Hội Hữu nghị hai nước sẽ chủ động cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hợp tác chi tiết; quyết tâm triển khai hiệu quả những nhiệm vụ mà Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đã thống nhất, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia…Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tin tưởng, trên cương vị của mình, Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước ngày càng đổi mới, đi vào chiều sâu và hiệu quả.Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary ghi nhận và đánh giá cao các đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; nhấn mạnh, ngoại giao nghị viện và ngoại giao nhân dân giữa hai nước thời gian qua đã phát huy hiệu quả vai trò cầu nối, góp phần thắt chặt tình đoàn kết và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia.Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia khẳng định, phía Campuchia luôn sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Việt Nam trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Qua đó, chung tay thực hiện thành công Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác này.Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary mong muốn các tổ chức hữu nghị hai nước tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc củng cố quan hệ ngoại giao, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Đặc biệt, hai bên cần phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2027), giúp thế hệ trẻ và người dân hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Campuchia.*Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary đến thăm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108./.