Thủ tướng Việt Nam và New Zealand họp báo chung: Hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon chụp ảnh chung trước hội đàm. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon phát biểu tại cuộc hội đàm. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa chào mừng Thủ tướng Christopher Luxon thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025, đặc biệt là vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand, khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới với phạm vi, tầm mức sâu rộng hơn của quan hệ hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Thủ tướng và Thủ tướng New Zealand vừa có cuộc hội đàm thành công với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, chân thành và hiểu biết lẫn nhau. Hai bên nhận thấy, sau hơn 50 năm quan hệ ngoại giao, 16 năm thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện và 5 năm quan hệ Đối tác Chiến lược, quan hệ hai nước đã phát triển sâu rộng, hội tụ đủ các yếu tố để bước vào một giai đoạn phát triển mới. Do đó, hai nước thống nhất nâng cấp quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, khuôn khổ quan hệ mới này sẽ góp phần tăng cường tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - New Zealand, đáp ứng nguyện vọng chung của nhân dân hai nước trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hệ thống chính trị của nhau, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, thế giới.

Từ khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, quan hệ hai nước sẽ có “5 điểm hơn”: Tin cậy chính trị ở tầm mức cao hơn, chiến lược hơn; hợp tác quốc phòng và an ninh thực chất hơn; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư chặt chẽ, hiệu quả hơn; đưa hợp tác trong lĩnh vực khoa học – công nghệ và ứng phó với biến đổi khí hậu trở thành trụ cột mới của quan hệ hai nước; giao lưu nhân dân gắn kết chặt chẽ hơn thông qua đẩy mạnh hợp tác phát triển nguồn nhân lực, lao động, du lịch hiệu quả hơn về phạm vi, đối tượng, với việc khuyến khích các hãng hàng không của hai nước mở đường bay thẳng như hãng hàng không Vietjet đã triển khai.

Thủ tướng cho biết, hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau mạnh mẽ hơn nữa tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt; thúc đẩy đối thoại hòa bình, xây dựng lòng tin giữa các nước. Đồng thời phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình; tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông. Giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982; nhất trí trao đổi, chia sẻ thông tin và tăng cường hợp tác biển, cùng phấn đấu đưa Biển Đông thành vùng biển của hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, với việc chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày hôm nay, Việt Nam và New Zealand đã bước sang một chương mới trong lịch sử quan hệ song phương với những nội hàm hợp tác thực chất hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn trên các lĩnh vực, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chính phủ hai nước quyết tâm thực hiện hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới này.

Thủ tướng khẳng định, với vai trò điều phối viên quan hệ ASEAN – New Zealand, Việt Nam tiếp tục nỗ lực để quan hệ hai bên ngày càng hiệu quả hơn, trong đó thúc đẩy nâng cấp quan hệ ASEAN – New Zealand lên tầm cao mới, mang lại lợi ích chung cho cả 2 bên, vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon khẳng định New Zealand rất quan tâm việc làm sâu sắc quan hệ thân thiết với Việt Nam và hy vọng đạt được thêm nhiều thành công trong thời gian tới. Trên cơ sở 50 năm qua, hai nước đã khẳng định cam kết, đạt những thành tựu phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, chứng kiến sự quan tâm sâu sắc và gắn bó khăng khít giữa New Zealand với khu vực ASEAN vì hợp tác, thịnh vượng chung của cả khu vực.

Thủ tướng Christopher Luxon cho biết tại hội đàm, hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề trọng tâm, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn kinh tế, thương mại, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Đánh giá cao hành trình phát triển mạnh mẽ của Việt Nam và việc thương mại giữa hai nước đã tăng 40% trong 5 năm qua, Thủ tướng New Zealand đánh giá Việt Nam là điểm đến hấp dẫn để đầu tư. Thời gian qua, hai nước đã có nhiều thành tựu trong kết nối chuỗi cung ứng, nhà đầu tư, doanh nghiệp giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, năng lượng tái tạo… và còn có thể phát triển hợp tác hơn nữa về hàng hải, giáo dục, quốc phòng, an ninh…

Cho rằng, hai nước có mục tiêu chung trong xây dựng khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, vì thịnh vượng, phát triển của từng quốc gia, Thủ tướng Christopher Luxon cho biết, New Zealand sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn nữa với Việt Nam, thảo luận về hợp tác để đạt các mục tiêu, ước vọng chung của khu vực; mong muốn nâng cấp đối thoại quốc phòng và an ninh giữa hai nước, cũng như chuẩn bị chuyến thăm của tàu hải quân New Zealand tới Việt Nam trong năm nay.

Nhân dịp này, Thủ tướng New Zealand cảm ơn Việt Nam đã mời ông tham gia Diễn đàn Tương lai ASEAN. Đây là cơ hội để ông đóng góp các ý kiến xây dựng khu vực ASEAN tự cường, thịnh vượng, cũng như chia sẻ những ưu tiên mà New Zealand, Việt Nam và ASEAN cùng theo đuổi.

Ông khẳng định New Zealand đang trở nên thân thiết với Việt Nam, ASEAN hơn bao giờ hết và mong muốn thúc đẩy gắn kết giữa nhân dân hai nước, đây là nền tảng quan trọng, cũng như thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, du lịch, tăng học bổng.

Thủ tướng New Zealand chia sẻ và cho biết mong muốn làm việc, trao đổi hợp tác khăng khít hơn nữa với Thủ tướng Phạm Minh Chính trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng để hiện thực hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon tham quan trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước, do TTXVN thực hiện. Ảnh: Dương Giang-TTXVN



Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon sự chứng kiến các cơ quan hai bên công bố, trao 8 văn kiện hợp tác: Logo chính thức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; Biên bản thỏa thuận về hợp tác biến đổi khí hậu giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand; Bản ghi nhớ về Hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand; Thỏa thuận hợp tác về đào tạo trình độ tiến sỹ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam giữa Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Hội đồng các trường đại học New Zealand.

Hai bên cũng Công bố đường bay thương quyền 5 giữa Việt Nam và New Zealand của Hãng hàng không Vietjet; Công ty Fisher & Paykel Healthcare trao tặng 10 máy thở dòng cao Airvo 2 trị giá 1 tỷ đồng cho Bệnh viện Bạch Mai; Bản ghi nhớ hợp tác và hỗ trợ chuyển đổi số và nâng cao chất lượng hoạt động trong 5 năm tới trị giá tương đương 120 tỷ đồng giữa Bệnh viện FV Việt Nam và Công ty Orion/Bệnh viện McCrae; Thỏa thuận hợp tác mua sắm hóa chất an toàn, thân thiện với môi trường sử dụng trong nông nghiệp trị giá 13 tỷ đồng giữa Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu và Công ty Animal Control Products./.