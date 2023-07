Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng Nhà hát Hồ Gươm là một thiết chế văn hóa, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của nhân dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà hát Hồ Gươm. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Lễ khánh thành còn có sự tham dự của đại diện các bộ, ban, ngành, các đại biểu quốc tế và người dân.



Văn hóa có vai trò hết sức quan trọng, là nền tảng tinh thần, động lực phát triển của xã hội. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của văn hóa, xác định văn hóa là một mặt trận đấu tranh cách mạng, là ngọn đuốc “soi đường cho quốc dân đi”. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hoá. Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc”.



Bộ Công an nhận thấy cần phải có một thiết chế văn hóa kết nối với các công trình văn hóa, lịch sử, cảnh quan kiến trúc quanh hồ Hoàn Kiếm tạo ra một quần thể văn hóa tại Thủ đô Hà Nội với không gian – thời gian liền mạch từ quá khứ, hiện tại và tương lai để tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chất lượng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật giáo dục thẩm mỹ cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân cả nước. Trên cở sở đó, Bộ Công an và UBND thành phố Hà Nội quyết định xây dựng công trình Nhà hát Hồ Gươm tại số 40-40A Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 12/2021 và cắt băng khánh thành vào tháng 7/2023.



Nhà hát Hồ Gươm sẽ là địa điểm tổ chức các chương trình chính trị, văn hóa, nghệ thuật của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, thành phố Hà Nội (hội nghị, hội thảo, các sự kiện chính trị, văn hóa, nghệ thuật...); tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ đối nội, đối ngoại; tổ chức các chương trình, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội với vai trò như một Trung tâm hội nghị quốc tế.

Tọa lạc tại số 40-40A Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội với cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống dịch vụ đa dạng, Nhà hát Hồ Gươm được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến được mong chờ của nghệ sĩ, đơn vị tổ chức các chương trình nghệ thuật chất lượng cao ở trong nước và quốc tế.



Nhà hát Hồ Gươm gồm 6 phần chính: Sảnh lớn và sảnh nhỏ phía trước phục vụ tiếp đón khách; lõi giao thông đứng tạo điều kiện di chuyển dễ dàng trong không gian; khán phòng lớn sức chứa 900 khách và khán phòng nhỏ sức chứa 500 khách; khu vực hậu trường gồm sảnh diễn viên, sân khấu phụ, phòng tập, kho đạo cụ, khu văn phòng; hầm để xe cho khách và nhân viên; không gian đa năng, phòng nghỉ giải lao, cafeteria và sân vườn ở trên cùng.



Quang cảnh Nhà hát Hồ Gươm. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Khán phòng lớn với hệ thống sân khấu linh hoạt, hiện đại. Hệ thống nâng/hạ tiên tiến giúp sân khấu phù hợp với nhiều loại hình biểu diễn. Sân khấu có thể nâng lên tạo thành một sân khấu rộng với sức chứa cho 90 người. Hệ sàn nâng có thể trượt xuống để tạo ra hố nhạc, là nơi biểu diễn cho các nhạc công, giúp khán giả hoàn toàn tập trung vào sân khấu mà tầm nhìn không bị ảnh hưởng. Hệ thống ánh sáng tân tiến giúp phục vụ ánh sáng tốt nhất cho khán phòng. Hệ thống sân khấu hiện đại tạo ra các hoạt cảnh sân khấu đẹp nhất.



Khán phòng nhỏ được thiết kế như một bông hoa đang nở với đường nét là những sóng âm lan tỏa trong không gian. Hệ thống sân khấu trung tâm và ghế ngồi có thể nâng/hạ giúp biến đổi thành nhiều dạng sân khấu khác nhau (sân khấu hình tròn, sân khấu chữ T với 3 hàng ghế bao quanh, sân khấu chữ I lớn, sân khấu chữ I nhỏ, không gian sự kiện). Hệ thống trần hiện đại có thể di động linh hoạt theo tính chất của từng buổi biểu diễn.



Bên trong Nhà hát Hồ Gươm có hệ thống kỹ thuật cao. Hệ thống âm thanh biểu diễn gồm có hệ thống loa Array và hệ thống loa Constellation. Trong đó nổi bật là hệ thống loa Constellation. Sử dụng một loạt cảm biến xung quanh khán phòng và khu vực vỏ sân khấu, bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số tinh vi và hệ thống loa đẳng cấp thế giới, Constellation điều chỉnh các đặc tính vang, thời gian vang tại một địa điểm và phân phối lại âm thanh khắp không gian khán phòng, tạo ra trải nghiệm âm thanh tự nhiên ở mọi chỗ ngồi. Hệ thống âm thanh Constellation hiện tại là hệ thống hiện đại trên thế giới, chỉ có một số ít nhà hát trên thế giới được trang bị hệ thống này. Ngoài ra, Nhà hát Hồ Gươm còn được trang bị hệ thống ánh sáng biểu diễn; hệ thống cơ khí sân khấu (nâng/hạ sàn sân khấu, hố nhạc, sào đèn, sào phông); hệ thống trình chiếu, hệ thống mạng; hệ thống IPTV, Intercom, âm thanh thông báo tòa nhà...



Nhà hát Hồ Gươm có hệ thống dịch vụ đa dạng. Trong đó, khu vực biểu diễn nghệ thuật sẽ là nơi trình diễn những tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam và quốc tế. Với 2 khán phòng (có sức chứa 500 và 900 chỗ), sân khấu hiện đại bậc nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, nơi đây sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu về mặt biểu diễn cho đa dạng các loại hình nghệ thuật khác nhau, từ ballet đến nhạc kịch, từ giao hưởng phương Tây đến âm nhạc, sân khấu truyền thống lẫn hiện đại của Việt Nam và các loại hình nghệ thuật khác...



Ngoài ra, nhà hát còn có khu vực trưng bày, triển lãm các tác phẩm/sản phẩm mang đậm tính nghệ thuật trong các lĩnh vực khác nhau. Nhà hát Hồ Gươm được bố trí khu vực chiêu đãi dành riêng cho khách VIP trước hoặc sau buổi biểu diễn. Khu vực hội thảo chuyên đề được đầu tư cơ sở vật chất để tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên sâu trong lĩnh vực nghệ thuật và các lĩnh vực khác như: Các buổi tọa đàm, hội thảo chuyên môn trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, chính trị, kinh tế; họp báo giới thiệu các buổi trình diễn nghệ thuật; các buổi giao lưu giữa nghệ sĩ và công chúng; hội nghị của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp... Khu vực dịch vụ đa chức năng được bố trí ở tầng áp mái của nhà hát, gồm khu vực ẩm thực và khu vực đa năng, có thể thay đổi linh hoạt cho nhiều loại hình chương trình khác nhau như: Biểu diễn ngoài trời, tiệc cho khách mời, các hoạt động lễ hội theo mùa...



* Luôn sáng đèn với các chương trình văn hóa nghệ thuật chất lượng cao



Vui mừng đến dự Lễ khánh thành Nhà hát Hồ Gươm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc hoàn thành xây dựng một công trình quy mô, hiện đại như Nhà hát Hồ Gươm sau đúng hai năm khởi công thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và sự nỗ lực, quyết tâm của các nhà thầu.



Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt chúc mừng Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, chủ đầu tư dự án và các nhà thầu đã nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành công trình vượt tiến độ đề ra.



Theo Thủ tướng, văn hóa là hồn cốt, niềm tự hào của dân tộc, là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần, là động lực phát triển của xã hội; công tác văn hóa có vai trò và góp phần vô cùng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta luôn đề cao vai trò của văn hóa: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực phát triển đất nước. Văn hóa có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người và bản sắc, cốt cách dân tộc”.



Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp văn hóa, đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng, tính đi trước của văn hóa: “Số phận dân ta là ở trong tay dân ta, văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh quan điểm: “Văn hoá là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc. Văn hoá còn thì dân tộc còn…”.



Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: “Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”. Nhiệm vụ đặt ra là phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế. Do đó, bên cạnh việc xây dựng các công trình kinh tế, chính trị, xã hội, chúng ta cần quan tâm xây dựng các công trình văn hóa, nghệ thuật để góp phần nâng cao đời sống văn hóa, trình độ hưởng thụ văn hóa của nhân dân, qua đó thúc đẩy sự phát triển, tiến bộ của xã hội, của quốc gia.



Việc đầu tư xây dựng Nhà hát Hồ Gươm thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đối với công tác văn hóa, góp phần thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về văn hóa, văn nghệ và xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Lễ ký thoả thuận hợp tác giữa Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles của Pháp. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Nhà hát Hồ Gươm là một thiết chế văn hóa, điểm đến lý tưởng để thưởng thức nghệ thuật của người dân Thủ đô, nhân dân cả nước, kết nối với các công trình văn hóa, lịch sử, cảnh quan kiến trúc quanh Hồ Hoàn Kiếm, tạo ra một quần thể văn hóa tại Thủ đô Hà Nội.



Để sử dụng, phát huy tối đa hiệu quả công trình, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Công an chỉ đạo có kế hoạch để quản lý, vận hành khoa học, hiệu quả để Nhà hát Hồ Gươm thật sự là công trình trọng điểm của lực lượng Công an nhân dân và Thủ đô Hà Nội; quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sự kiện phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và thành phố Hà Nội; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Công an, bạn bè quốc tế; chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ; tăng cường giao lưu, hợp tác với các nhà hát trong nước, quốc tế; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ của Nhà hát Hồ Gươm, đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chất lượng cao.



Thủ tướng cũng đề nghị các ban, bộ, ngành, nhất là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an lên phương án kết nối Nhà hát Hồ Gươm với các công trình văn hóa nghệ thuật khác để tạo không gian văn hóa, nghệ thuật, góp phần quảng bá văn hóa, du lịch của Thủ đô Hà Nội, của đất nước.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an quản lý vận hành khoa học, hiệu quả, trong đó chú trọng giao lưu hợp tác với các nhà hát trong nước, quốc tế để nhà hát hiện đại này hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, "luôn sáng đèn với các chương trình văn hóa nghệ thuật chất lượng cao".



Thủ tướng cũng ghi nhận việc Nhà hát Hồ Gươm xây dựng, thiết kế đường riêng cho người tàn tật, người yếu thế, người có hoàn cảnh đặt biệt có thể đến với nhà hát và tham gia và thưởng thức văn hóa, nghệ thuật; qua đó thể hiện tính nhân văn cao cả, không để ai không được hưởng thụ những thành quả của đất nước.



Những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quan tâm chăm lo, phát triển văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nặng nề nhưng cao cả, vinh quang được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.



Thời gian tới, nhiệm vụ phát triển bền vững của đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đặt ra yêu cầu, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong việc xây dựng và bảo vệ nền văn hóa dân tộc; xây dựng văn hóa Công an nhân dân gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, các phong trào thi đua, cuộc vận động sâu rộng, thực chất, hiệu quả của Đảng, Nhà nước và trong lực lượng Công an nhân dân.



Thủ tướng nhấn mạnh, việc đưa vào sử dụng Nhà hát Hồ Gươm có ý nghĩa góp phần thúc đẩy xây dựng văn hóa Công an nhân dân, nâng cao đời sống văn hóa của cán bộ, chiến sĩ Công an, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân, vừa trí dũng, vừa bản lĩnh, vừa đầy tính nhân văn, cao cả.

Phát biểu đáp từ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Bộ Công an ghi nhận những chỉ đạo của Thủ tướng và sẽ thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo. Bộ trưởng khẳng định, nhà hát chính là tình cảm của lực lượng Công an nhân dân với nhân dân thủ đô và nhân dân cả nước. Bộ trưởng cũng gửi lời cảm ơn các cơ quan doanh nghiệp phối hợp hoàn thành công trình theo đúng tiến độ, cảm ơn các nghệ sĩ và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các nghệ sĩ trong quá trình vận hành nhà hát./.