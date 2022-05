Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản gặp gỡ báo chí và chứng kiến trao đổi văn kiện hợp tác

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida Fumio chứng kiến trao đổi “Phụ lục hợp đồng số 19 Hợp đồng tư vấn chung thuộc dự án Xây dựng đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tuyến số 1” giữa Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và Trưởng Văn phòng đại diện Nippon. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Phát biểu với báo chí, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, ông và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vừa có cuộc hội đàm rất hiệu quả, thực chất và thành công. Hai bên đánh giá những tiến triển tích cực trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao đạt được từ cuộc gặp gỡ giữa hai Thủ tướng vào tháng 11/2021 tại Tokyo, Nhật Bản; nhất trí cao về các phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ "Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á" bước vào giai đoạn phát triển mới trên tinh thần "Tình cảm, chân thành, tin cậy, thực chất, hiệu quả".



Theo đó, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản trong giai đoạn mới thực chất, hiệu quả và sâu rộng hơn nữa. Hai bên đạt bước tiến triển mới trong hợp tác hạ tầng chiến lược của Việt Nam; nhất trí tiếp tục hợp tác đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình hạ tầng giao thông, như các tuyến đường sắt đô thị và các công trình hạ tầng giao thông mới như tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, tăng cường kết nối Việt Nam và Lào...



Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho biết, hai Thủ tướng nhất trí đẩy mạnh hợp tác phục hồi kinh tế hậu COVID-19, tăng cường kết nối hai nền kinh tế và chuỗi sản xuất - cung ứng, đẩy mạnh hợp tác đầu tư, thương mại, phát triển công nghiệp phụ trợ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi năng lượng...; ưu tiên triển khai các Sáng kiến mới phù hợp với quan tâm và lợi ích chung của hai bên như "Đối tác hợp tác đổi mới công nghệ", "Tăng cường chuỗi cung ứng", "Chuyển đổi số".



Hai bên đang nỗ lực hoàn thành giai đoạn thử nghiệm biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật trên quả nhãn tươi Việt Nam trong tháng 6/2022, hướng tới mục tiêu xuất khẩu quả nhãn tươi Việt Nam sang thị trường Nhật Bản vào tháng 9/2022. Phía Nhật Bản cũng ghi nhận đề xuất của Việt Nam về việc tiếp tục mở cửa thị trường đối với các loại hoa quả khác của Việt Nam như bưởi, bơ, chôm chôm...



Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Thủ tướng Nhật Bản khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ Việt Nam quyết tâm sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA của Nhật Bản, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản.



Hai bên cũng trao đổi ý kiến thực chất về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm như vấn đề Biển Đông, tình hình Ukraine và các thách thức an ninh phi truyền thống... Hai bên cam kết tăng cường phối hợp duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực; tái khẳng định tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biên Đông; thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 trong các hoạt động trên biển, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm hoàn thành Bộ quy tắc ứng xử ở Biên Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù họp luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982.



Về tình hình Ukraine, hai bên khẳng định tôn trọng nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, nhất là các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nước; không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế; kêu gọi các bên kiên trì thúc đẩy đối thoại, đàm phán để tìm giải pháp hòa bình lâu dài.



Việt Nam đã bày tỏ quan điểm toàn diện về vấn đề nhân đạo tại Ukraine; sẵn sàng đóng góp tích cực cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo, tiến trình ngoại giao, đối thoại và đàm phán. Trên tinh thần đó, Việt Nam sẽ hỗ trợ nhân đạo 500.000 USD cho Ukraine thông qua các tổ chức nhân đạo quốc tế.



Cũng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai bên nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2023 xứng tầm quan hệ; tăng cường hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, du lịch.



Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng gần 450.000 người Việt Nam tại Nhật Bản. Hai bên khẳng định sẽ hợp tác bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của cộng đồng người Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong hai bên phối hợp để cộng đồng này tiếp tục phát triển ổn định, có đóng góp lớn hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của hai nước, góp phần làm nhịp cầu hữu nghị giữa hai dân tộc.



Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bày tỏ vui mừng vì chỉ sau chưa đầy nửa năm ông đã hai lần hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính; khẳng định ông thực sự có duyên với Việt Nam vì trên các cương vị khác nhau ông đã gắn bó với Việt Nam suốt hơn 20 năm qua.



Thủ tướng Nhật Bản nhất trí với các phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông cho biết thêm, hai bên đã thảo luận các biện pháp hợp tác để thúc đẩy hợp tác giai đoạn hậu COVID-19 thực chất hơn nữa. Trong đó, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chuyển đổi số và hợp tác công nghệ trong khuôn khổ sáng kiến tương lai châu Á của Nhật Bản.

Thủ tướng Kishida Fumio cũng cho biết hai bên sẽ nỗ lực sớm hoàn thành dự án đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh; hợp tác nâng cao kỹ năng của các thực tập sinh Việt Nam tại Nhật; Nhật Bản hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam; tăng hợp tác an ninh quốc phòng, bảo đảm an ninh mạng…



Theo Thủ tướng Kishida Fumio, Nhật Bản sẽ nỗ lực hết sức để mở ra vận hội mới cho quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam–Nhật Bản.



Cũng tại đây, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước trao đổi 22 văn kiện hợp tác trong nhiêu lĩnh vực; minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của hợp tác Việt Nam - Nhật Bản. Trong đó có các thỏa thuận hợp tác như: Công hàm trao đổi cho khoản vay lần 2 Dự án Phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất; Bản ghi nhớ giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam về chuyển đổi số; Biên bản hợp tác ngăn ngừa gián đoạn chuỗi cung ứng giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản; Phụ lục hợp đồng số 19 Hợp đồng tư vấn chung thuộc dự án Xây dựng đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tuyến số 1; Bản ghi nhớ giữa Cục Đầu tư ngước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổ chức Xúc tiên thương mại Nhật Bản về tăng cường hợp tác nhằm thu hút các dự án đầu tư thế hệ mới của Nhật Bản tại Việt Nam; Tập đoàn Sovico với Tập đoàn Marubeni Corporation và TJERA Co., Inc về phát triển hạ tầng, giải pháp đô thị sáng tạo và giá cơ hội cung cấp khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) cho các dự án điện LNG.../.