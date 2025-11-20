Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria cùng dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Algeria

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Algeria. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Trải qua hơn 60 năm thiết lập, quan hệ ngoại giao Việt Nam – Algeria không ngừng được vun đắp. Về kinh tế, Algeria hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Phi. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt 198,3 triệu USD. Việt Nam xuất khẩu sang Algeria chủ yếu các mặt hàng cà phê, hạt tiêu, kim loại và hoá chất và nhập khẩu từ Algeria chủ yếu là rau quả, thức ăn gia súc và nguyên liệu. Hai bên đặt mục tiêu sớm đạt kim ngạch thương mại 1 tỷ USD trong thời gian tới. Về đầu tư, hai bên có một số dự án, tiêu biểu nhất là dự án giữa các doanh nghiệp lớn của Việt Nam và Algeria trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí.

Với hơn 500 đại biểu là đại diện các cơ quan Chính phủ và Doanh nghiệp Algeria và Việt Nam tham dự, Diễn đàn được tổ chức ngay sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, thể hiện quyết tâm của hai nước trong việc sớm hiện thực hoá khuôn khổ hợp tác mới; mở rộng hợp tác ngoại giao - thương mại - đầu tư, hướng tới một giai đoạn phát triển sâu sắc và thực chất hơn.

Tại diễn đàn, các đại biểu được nghe giới thiệu tiềm năng, nhu cầu và môi trường đầu tư của Việt Nam và Algeria; đồng thời thảo luận các vấn đề nhằm mở ra một chương hợp tác mới, sôi động hơn, bền vững hơn và hiệu quả hơn giữa hai nước; hướng tới một quan hệ đối tác chiến lược thực chất, nơi mỗi dự án hợp tác là một bước tiến, mỗi thành công là một minh chứng cho tình hữu nghị sâu sắc và lợi ích chung của hai dân tộc.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb hoan nghênh diễn đàn với mục tiêu hướng tới đối tác kinh tế hiệu quả và bền vững giữa Việt Nam và Algeria, thể hiện sự quyết tâm của cả hai nước, không chỉ về những ký ức tốt đẹp mà nhanh chóng triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược hai bên vừa thống nhất nâng cấp, vì sự phát triển trong tương lai.

Cảm ơn các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến từ cả Algeria và Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho kinh tế 2 đất nước đang trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế, tăng cường khả năng hội nhập khu vực, Thủ tướng Sifi Ghrieb bày tỏ chắc chắn rằng, với sự tham dự đông đảo và quyết tâm của các doanh nghiệp, sẽ tạo sức sống mới, cơ hội mới cho cả hai bên. Thông qua các hợp tác mới, không gian, dư địa hợp tác 2 nước sẽ được mở rộng.

Thủ tướng Algeria cho rằng, mỗi nước đều phải chủ động tích cực, tìm kiếm các sản phẩm xuất khẩu, tìm được vị trí vững chắc ở mỗi nước, theo hướng ngày càng đa dạng hoá, đa phương hoá sản phẩm xuất khẩu, thúc đẩy giao lưu thương mại hai nước. Algeria muốn các sản phẩm mà Algeria đã xuất khẩu ra thế giới sẽ có vị trí ở Việt Nam, nhất là các sản phẩm có nguồn gốc thực vật, dược phẩm, phân bón, các sản phẩm hàng hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb chứng kiến ký kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Algeria. Ảnh: Dương Giang - TTXVN Thủ tướng Algeria đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư Algeria đàm phán với các doanh nghiệp Việt Nam để tìm các hội hợp tác cụ thể để Algeria có thể xuất khẩu nhiều hơn nữa sản phẩm vào thị trường Việt Nam và ngược lại, đặc biệt trong lĩnh vực về công nghệ, nông nghiệp, chuyển đổi số, năng lượng, dầu khí, dược phẩm, thúc đẩy du lịch.

Cho biết Algeria đã ban hành nhiều Luật, cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư, nâng cấp hạ tầng; cam kết đơn giản hóa các thủ tục để thu hút nhiều hơn nữa đầu tư của Việt Nam vào Algeria, Thủ tướng Sifi Ghrieb cho biết, Algeria hiện có có một vị trí chiến lược, là cửa ngõ vào Trung Đông, châu Phi, châu Âu. Algeria là nước bạn bè với Việt Nam; các doanh nghiệp hãy đón nhận cơ hội này, cùng hợp tác của các nước NAM-NAM. Algeria sẽ tổ chức nhiều diễn đàn đầu tư quốc tế, mong muốn thời gian tới, với sự hiện diện của Việt Nam, vai trò của Algeria sẽ được tăng cường trong khu vực.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Algeria có tính lịch sử bởi: Diễn đàn được sự quan tâm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Algeria, cũng như có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ của cả 2 nước; Diễn đàn được tổ chức ngay sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược; Đây là diễn đàn với quy mô lớn nhất từ trước tới nay giữa hai nước; Diễn đàn đề cập tới tất cả các lĩnh vực kinh tế, như Thủ tướng Algeria khẳng định, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Algeria là không có giới hạn.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam – Algeria trong quá khứ cho đến nay là bạn bè, đối tác, anh em tốt, nhất là trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc. Vì vậy, trong hiện tại, tương lai, không có lý do gì cản trở hai nước tiếp tục là bạn bè, đối tác, anh em tốt trong phát triển kinh tế để mỗi đất nước phát triển văn minh, hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Chia sẻ về tình hình Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết, sau 80 năm giành độc lập dân tộc, Việt Nam trải qua thời gian dài chiến tranh, bao vây, cấm vận. Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển đất nước dựa trên 3 trụ cột là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Việt Nam lấy nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nền văn hoá, lịch sử hơn 4.000 năm của mình.

Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá chiến lược về hạ tầng, thể chế và đào tạo nguồn nhân lực. Cùng với đó, thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập thực chất, hiệu quả; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện chính sách quốc phòng “4 không”; đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hoá, là bạn bè tốt, đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế; xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và tiếp thu tinh hoá văn hoá nhân loại; đảm bảo công bằng, tiến bộ, an sinh xã hội, không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. “Đây là những nền tảng, điều kiện quan trọng để doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Algeria đến đầu tư, kinh doanh ổn định, hiệu quả”, Thủ tướng khẳng định.

Đánh giá Algeria có vị trí địa lý, khí hậu, tài nguyên và nhiều tiềm năng, thế mạnh để đầu tư, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị doanh nghiệp Việt Nam tập trung hợp tác đầu tư sang Algeria trong lĩnh vực năng lượng bao gồm khai thác dầu khí, lọc hoá dầu, phát triển năng lượng gió, năng lượng mặt trời; đồng thời nghiên cứu đầu tư trên các lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, chế biến nông thuỷ sản, sản xuất, khoa học, công nghệ như lời Tổng thống Algeria khẳng định, doanh nghiệp Việt Nam có thể đầu tư vào Algeria từ trồng chè cho đến sản xuất chíp, sản phẩm 5G, trên tinh thần “lợi ích của Algeria như lợi ích của Việt Nam; lợi ích của nhân dân Algeria cũng như lợi ích của nhân dân Việt Nam; thành quả của doanh nghiệp ở Algeria như thành quả của doanh nghiệp Việt Nam”.

Đề nghị hai bên thiết lập, nâng cấp các cơ chế hợp tác hiện có để thúc đẩy hợp tác, đầu tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng với khí thế mới, động lực mới, nguồn lực mới, với kết quả đã đạt được, hai nước sẽ hành động đúng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Algeria và xứng đáng với di sản quý báu mà các thế hệ đi trước đã gây dựng.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, chủ trương là của hai Nhà nước, của các nhà lãnh đạo, nhưng muốn biến chủ trương thành sản phẩm cụ thể thì phải do các bộ, ngành, đặc biệt là doanh nghiệp hai nước để tận dụng tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để phát triển hai nước thịnh vượng, nhân dân hai nước được hưởng ấm no, hạnh phúc, với kết quả năm sau tốt hơn năm trước, thập kỷ sau tốt hơn thập kỷ trước, thiên niên kỷ sau tốt hơn thiên niên kỷ trước./.